Москва пожирает людей. Специалист по недвижимости прожил в столице год и вернулся обратно — его признание

Сколько раз человек, живущий в провинции, думает о переезде в Москву. Там город красивее, технологии круче, карьерных возможностей больше. Многие пробовали и многие оставались. Но есть и те, кто, поработав и пожив в столице, решил вернуться обратно, на малую родину. Специалист по недвижимости из Тюмени Илья Бакин из таких: он задержался в Москве всего на год. Почему молодой человек в итоге вернулся в родной город, он рассказал нашим коллегам из 72.RU.
13 лет назад я влюбился в одну девушку. Это было прекрасно. Я влюбился не с первого взгляда, нет. Я влюбился в первый день. Это был 2010 год. Тогда я первый раз приехал в Тюмень. Уже тогда это был чистый и развивающийся город. Я влюбился в чистоту, в архитектуру, в компактность и разнообразие этого города. И вот уже много лет я являюсь ярым фанатом Тюмени. Я рекламирую этот город всем, кого встречаю.
Конечно, и тут есть недостатки. Но в сравнении с достоинствами этого города они ничтожны. Здесь пока еще довольно добрые люди, есть много разнообразных мест для развлечения. В Тюмени каждое время года чувствуешь на все 100%. А самое главное, Тюмень динамичная. Она разная. Здесь можно найти место для любого настроения и занятия. Здесь есть крутые новые здания и потрясающие исторические памятники архитектуры. Ну как это может не нравиться!
Но по стечению обстоятельств на год я уезжал в Москву в качестве эксперимента. Спустя год жизни там я вернулся и подтвердил свое мнение о Тюмени.
Тюмень
Для начала расскажу про город на Туре. Это небольшой, чистый (буквально моют дороги) и современный мегаполис с красивой архитектурой и большим количеством мест притяжения. Здесь всё очень близко. За час, не спеша, на авто можно проехать из одного конца города до противоположного. Это плюс. За день ты можешь побывать в разных частях города, сделать несколько дел, да еще и отдохнуть.
Представим, что ты уже житель нефтегазовой столицы, молодой, положительный, следящий за собой, не семейный человек с достатком выше среднего, работающий до 18 часов.
Разберем твой обычный будний день. Район твоего проживания не принципиален. Всё, что дальше описано, возможно почти в каждом районе Тюмени. Проснувшись, ты занимаешься на ближайшей воркаут-площадке или в фитнес-центре соседнего квартала, завтракаешь в кофейне на углу, едешь 15 минут в центр, проводишь время в офисе, обедаешь в ближайшем заведении во время бизнес-ланча. После работы ты можешь пройтись по ближайшей зоне отдыха, коих в Тюмени достаточно, а вечером один или с друзьями гуляешь по набережной или в каком-нибудь парке и ужинаешь в одном из ресторанов в здании — памятнике архитектуры в историческом центре. После чего, если тебя занесло недалеко, минут 20 идешь домой или до ближайшего кинотеатра на ночной сеанс. Такой ритм жизни доступен уже сейчас. При всём этом город активно развивается. За 3–4 года создаются буквально районы для жизни. Иногда там, где ты даже не представлял.
Сейчас активно перестраивают центр: появляются пешеходные улицы, реставрируются и реконструируются исторические здания и улицы, а на месте незаконных недостроев появляются красивейшие здания.
Москва
А теперь ты — гордый житель столицы с теми же характеристиками. Большой красивейший центр города и масштабные эстетические места притяжения на огромном расстоянии друг от друга. С утра ты встаешь и, если тебе повезло, занимаешься где-то зарядкой. Потом пьешь кофе, надеюсь, не опаздывая на метро, пробиваешься сквозь людей. 5 минут тратишь на эскалаторе или 30 минут в пробке. Работаешь желательно недалеко от дома. После едешь обратно. Гуляешь в парке рядом с домом, опять же, если ты удачно поселился. Надеешься, что на выходных съездишь в культурное место прогуляться. Но занят, скорее всего, бытовыми делами. И понимаешь, что нет желания тратить 1–2 часа на метро, чтобы пару часов прогуляться там, где ты еще не был. А это, как правило, уже далеко. Всё, что было рядом, ты уже обошел. И так неделя за неделей.
Тюмень и Москва
Это два совершенно одинаковых и абсолютно разных города. Они схожи по уровню жизни. Тюмень буквально наступает на пятки Москве по ценам, комфорту и разнообразию. Местами где-то даже лучше (дороги, инфраструктура, социальные объекты). В Москве вы, извините, пописать бесплатно не сможете, а в Тюмени в каждой оживленной локации ухоженные городские туалеты бесплатно. В Москве, чтобы перебраться из одного общественного пространства в другое, вам нужно ехать на метро 30–90 минут. В Тюмени такие места плавно перетекают из одного в другое.
Чтобы жить в Москве, нужно работать, работать и работать. Этот город для трудоголиков и шоу-бизнеса. Тюмень — этот город для тепла. Тут не нужно выживать, здесь ты живешь. Возможно, тебе сейчас сложно, но здесь ты действительно можешь взять себя в руки и жить. Москва красива отдельными локациями, туристическим местами, историческим центром и большими парками. В остальном это такой же серый город. В Тюмени стараются сделать красивым и удобным каждый район по-своему.
Москва vs Тюмень
Я родился в обычной деревне, вырос в Кургане (постсоветский умирающий город). Переехав в Тюмень, я влюбился в этот город. Чистый, красивый, светлый и культурный. Моя годовая поездка в Москву была интересным экспериментом. Мои ожидания не особо оправдались. Я помню, как меня спрашивали друзья и родные: «Ну как там Москва?»
А что Москва? Москва — это просто большой город, и не более. В ней нет ничего сверхъестественного. В ней есть свои плюсы и минусы. В ней хорошие большие парки, очень качественно развитый общественный транспорт. Однако это город для тех, кто готов постоянно работать, двигаться и не спать. Можно сказать, что Москва действительно пожирает людей.
Но сейчас не об этом. Сейчас я работаю специалистом по недвижимости. Градостроение и архитектура заинтересовали меня очень сильно. Это, пожалуй, самый весомый фактор, из-за чего я уехал из Москвы. Столица обзорно красива, и исторический центр — это просто наслаждение. Но новые районы и безобразные небоскребы в старых районах просто выжигают мои глаза. Ты явно видишь, как кто-то просто бесстыдно застраивает территории с одной целью — извлечение максимальной прибыли, игнорируя культурный код, окружающую архитектуру и среду. Для меня Москва похожа на старую осыпавшуюся ель со сломанными ветками, на которую повесили дорогие, не гармонирующие между собой украшения.
В отличие от этого, в Тюмени территории осваиваются комплексно, благодаря чему город становится еще красивее. Здесь активно развиваются все типы строительства: многоэтажки, коттеджи, таунхаусы, апартаменты, коливинг и домовладения. Тюмень — это для тех, кто хочет жить как в Европе из фильмов. Здесь огромное разнообразие форм и типов жилья и развлечений. Да, как и в любом городе, не без проблем. Есть и старые ветхие районы, но их облагораживают, насколько позволяет бюджет. Сейчас тревожно звенят звоночки московских архитектурных тенденций «муравейников». И уже два крупнейших столичных девелопера вышли на рынок Тюмени. Пока это безобидно. Надеюсь, они подхватят тенденцию местных застройщиков и не будут превращать Тюмень в один большой скворечник с тысячами окон.
Еще можно почитать историю египтянина Мохаммеда Мубарака, который видел Берлин, Париж и другие мировые столицы, но выбрал в качестве города для жизни Тюмень.