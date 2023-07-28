Москва пожирает людей. Специалист по недвижимости прожил в столице год и вернулся обратно — его признание

13 лет назад я влюбился в одну девушку. Это было прекрасно. Я влюбился не с первого взгляда, нет. Я влюбился в первый день. Это был 2010 год. Тогда я первый раз приехал в Тюмень. Уже тогда это был чистый и развивающийся город. Я влюбился в чистоту, в архитектуру, в компактность и разнообразие этого города. И вот уже много лет я являюсь ярым фанатом Тюмени. Я рекламирую этот город всем, кого встречаю.



Конечно, и тут есть недостатки. Но в сравнении с достоинствами этого города они ничтожны. Здесь пока еще довольно добрые люди, есть много разнообразных мест для развлечения. В Тюмени каждое время года чувствуешь на все 100%. А самое главное, Тюмень динамичная. Она разная. Здесь можно найти место для любого настроения и занятия. Здесь есть крутые новые здания и потрясающие исторические памятники архитектуры. Ну как это может не нравиться!

