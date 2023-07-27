В России утвердили форму повестки по мобилизации — показываем, как она выглядит

Правительство утвердило форму повестки для призыва по мобилизации — соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации. С
В новой форме указано, что повестка выдается на основании указа президента РФ об объявлении мобилизации, а также решения призывной комиссии по мобилизации. В ней также говорится, что за неявку по повестке мобилизованный будет нести ответственность в соответствии с законодательством. Механизм выдачи таких повесток расписан в тексте постановления: военкоматы будут рассылать их как в традиционной (письменной) форме, так и в электронном виде. Информация об электронных повестках будет внесена в единый реестр, и с этого момента они также будут считаться врученными.
Новая форма повестки содержит также информацию о том, что нужно иметь при себе, направляясь в военкомат:
- паспорт и военный билет;
- водительские права, удостоверение тракториста-машиниста, временное удостоверение на право управления самоходными машинами (всё — при наличии);
- санитарные книжки (для специалистов продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения);
- туалетные принадлежности;
- продукты питания на сутки.
На днях Госдума приняла сразу несколько законов, относящихся к призыву и военной службе. В частности, верхний предел призывного возраста подняли до