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В России утвердили форму повестки по мобилизации — показываем, как она выглядит

В ней указывают, что нужно взять с собой в военкомат, и напоминают об ответственности за неявку

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Во время частичной мобилизации военкоматы использовали типовые формы повестки по призыву

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Правительство утвердило форму повестки для призыва по мобилизации — соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации. С 21 сентября 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию, военкоматы пользовались типовой формой повестки по призыву (для срочной службы), теперь же будет существовать форма для мобилизации.

В новой форме указано, что повестка выдается на основании указа президента РФ об объявлении мобилизации, а также решения призывной комиссии по мобилизации. В ней также говорится, что за неявку по повестке мобилизованный будет нести ответственность в соответствии с законодательством. Механизм выдачи таких повесток расписан в тексте постановления: военкоматы будут рассылать их как в традиционной (письменной) форме, так и в электронном виде. Информация об электронных повестках будет внесена в единый реестр, и с этого момента они также будут считаться врученными.

Так выглядит форма повестки для призыва по мобилизации

Так выглядит форма повестки для призыва по мобилизации

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Новая форма повестки содержит также информацию о том, что нужно иметь при себе, направляясь в военкомат:

  • паспорт и военный билет;
  • водительские права, удостоверение тракториста-машиниста, временное удостоверение на право управления самоходными машинами (всё — при наличии);
  • санитарные книжки (для специалистов продовольственной службы, питания, хлебопечения и водоснабжения);
  • туалетные принадлежности;
  • продукты питания на сутки.

На днях Госдума приняла сразу несколько законов, относящихся к призыву и военной службе. В частности, верхний предел призывного возраста подняли до 30 лет, самим призывникам запретили покидать страну со дня внесения их повесток в реестр воинского учета, а регионам разрешили создавать предприятия «для помощи силовикам». Кроме того, штрафы за неявку в военкомат увеличились до 30 тысяч рублей. Мы подробно рассказывали о том, как за год в России изменились законы о военной службе.

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