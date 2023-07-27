В России утвердили форму повестки по мобилизации — показываем, как она выглядит

В новой форме указано, что повестка выдается на основании указа президента РФ об объявлении мобилизации, а также решения призывной комиссии по мобилизации. В ней также говорится, что за неявку по повестке мобилизованный будет нести ответственность в соответствии с законодательством. Механизм выдачи таких повесток расписан в тексте постановления: военкоматы будут рассылать их как в традиционной (письменной) форме, так и в электронном виде. Информация об электронных повестках будет внесена в единый реестр, и с этого момента они также будут считаться врученными.