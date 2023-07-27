«Зачем поехали в недружественную страну»: как изменилось отношение к русским в Грузии

Почему мы выбрали автомобиль? Даже не по той причине, что вылетов не было. Просто в Грузии очень удобно быть мобильным: страна достаточно компактная, многое можно успеть объехать и посмотреть, увидеть, а не понравилось — развернуться и отправиться в другую точку.

Ехали по трассе через Саратов — Волгоград — Элисту до Верхнего Ларса, в общей сложности преодолели 1634 километра .