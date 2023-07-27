«Зачем поехали в недружественную страну»: как изменилось отношение к русским в Грузии

Фотограф из Тольятти Вадим Благодарный провел две недели в Грузии, куда отправился на автомобиле в компании жены и ее подруги. Он рассказал, как изменилось отношение жителей горной страны к русским, какие там цены и какие сюрпризы приготовили туристам пограничники с российской стороны в Верхнем Ларсе.
Сейчас, когда из аэропорта Курумоч открыли прямые вылеты в Грузию, будет особенно полезно знать: к чему готовиться перед поездкой. TOLYATTY.RU публикует рассказ Вадима Благодарного от первого лица.
«Политическая обстановка нас не беспокоила»
Мы приезжали в Грузию в 2019 году, но до этого я много раз был в этой стране в детстве вместе с родителями. Впечатления всегда оставались самыми замечательными. В этом году решили ехать в мае: захотелось морского воздуха, мягкого климата, вкусной еды и красоты. Политическая обстановка нас не беспокоила, рассудили, что во всём мире неспокойно, а паниковать — не в наших правилах. Поэтому сели и поехали. Отправились в поездку втроем: я, моя супруга Татьяна и ее подруга. Наша спутница — водитель со стажем и вызвалась подменивать меня за рулем в пути, давая отдохнуть.
Почему мы выбрали автомобиль? Даже не по той причине, что вылетов не было. Просто в Грузии очень удобно быть мобильным: страна достаточно компактная, многое можно успеть объехать и посмотреть, увидеть, а не понравилось — развернуться и отправиться в другую точку.
Ехали по трассе через Саратов — Волгоград — Элисту до Верхнего Ларса, в общей сложности преодолели
Ехали в этот раз без остановки в Волгограде, и зря, всё-таки лучше там ночевать. Времени, возможно, уйдет чуть больше, зато вы всегда будете вести автомобиль со свежей головой. Отдыхать от руля, не выходя из автомобиля, мне оказалось сложновато. Я не мог расслабиться, спал урывками, отвлекался... Но отмечу, что дороги везде ровные и гладкие, только после Элисты попался участок плохой дороги длиной в
В Верхний Ларс прибыли рано утром, и нам крупно повезло: на пограничном пункте не было очереди, мы были всего лишь пятыми. Постояли всего пять минут, как пограничники открыли еще один пункт и дали знак, мол, подъезжайте на досмотр. Могли проскочить очень быстро, но произошло небольшое ЧП — нашей компанией заинтересовалась девушка в униформе пограничника, с серьезным лицом в солнцезащитных очках. Случилось так, что наша спутница сделала комплимент даме в погонах, отметив модную форму аксессуара.
Реплика стоила нам задержки на границе. Пограничница жестом подозвала нас с себе и начала задавать целый ряд вопросов, среди которых были следующие: «Куда вы едете? А зачем поехали в недружественную страну? Что будете делать в Грузии?» И так далее.
В ответ мы бубнили что-то невразумительно-нейтральное, мол, едем на отдых, просто посмотреть страну. Кое-как поток вопросов иссяк сам собой, и шлагбаум открыли. На пограничном пункте грузинской стороны шел ремонт, нас пропустили через грузовой терминал, не задавая вопросов. Просто проверили документы, и всё — через 10 минут мы оказались в Грузии.
«Еда подорожала, а порции уменьшились»
Первое, что мы сделали на границе, — купили автостраховку и местные сим-карты — позвонили близким, сообщили, что добрались. Связь хорошая — ловит везде, даже высоко в горах. Местная сим-карта обошлась нам в 600 рублей, ее хватило для недельного пребывания в стране. Потом обменяли рубли на лари (грузинская валюта. — Прим. ред.). Сразу скажу, что вести с собой доллары нет никакого смысла: рубли прекрасно принимают во всех обменных пунктах, курс отличается и плавает, но некритично. В мае за 1 лари давали 33 рубля. Что касается топлива, то тут готовьтесь к тратам: бензин в Грузии стоит в полтора-два раза дороже, чем в России. У нас мы заправлялись за 52 рубля за литр, там цена была 87 рублей. В целом на топливо у нас ушло
Обратили внимание, что цены в Грузии подскочили буквально на всё вместе с курсом доллара. В Тбилиси и Батуми в кофейне чашка американо стоит 250 рублей, это в два раза больше, чем она стоит сейчас в Тольятти. Еда в ресторанах тоже подорожала, а вот порции, повторюсь, нам есть с чем сравнивать, уменьшились в 2 раза. Но по-прежнему вкус, качество, свежесть выше всяких похвал. Жилье тоже заметно выросло в цене.
В Грузии это связывают с потоком внезапной эмиграции, в том числе и цифровых кочевников, айтишников с высокими зарплатами. При этом многие готовы платить, не глядя на цены, лишь бы было свободное жилье, крыша над головой. По этой причине аренда номеров в отеле, жилья у местного населения взмыла в цене в 2–3 раза по сравнению, например, с прошлым летом. В
«Понаехов» в стране действительно очень много, и много людей эмигрировало в Грузию с Украины. При этом живут люди мирно и дружно, отношения не выясняют, про политику не спорят, ходят, работают, отдыхают.
Несмотря на цены, выбор жилья достаточный на любой вкус: есть комнаты на любое количество дней и ночей, снять их можно буквально на месте через местные сервисы по поиску жилья. Еще большой плюс пребывания в любом грузинском городе в том, что практически нет риска заехать в жилье, где фотографии разнятся с описанием.
Обещания того, что мы видели на сервисах, всегда совпадали с реальностью, отзывы тоже, как правило, были правдивые со всеми плюсами и минусами. Если не лениться, изучить мнения туристов, можно избежать разочарования при въезде в номера. Мы жили в Кобулети, а потом в Тбилиси — везде остались довольны уровнем жилья и качеством сервиса.
Кобулети — курортный город в административном округе Аджария. Центр Кобулетского муниципалитета. Расположен в зоне субтропического климата на берегу Черного моря, в
«Грузинская молодежь грезит о Евросоюзе»
Четыре года назад, когда я приезжал в Грузию, был крайне удивлен гостеприимством местного населения. Мне казалось невероятным, что все относятся ко мне как к близкому родственнику. Буквально везде меня принимали так, словно я член семьи, причем не простой, а самый любимый и долгожданный.
Сейчас ситуация изменилась. В Грузии есть, и это сразу видно невооруженным глазом, работают определенные силы, заинтересованные в раскачивании общественного негодования. Они прекрасно знают, на какую тему бить, какие политические паруса и в какой момент поднять. Из-за этой информационной атаки есть определенное протестное настроение, которое витает в воздухе и иногда выплескивается на улицы грузинских городов.
Однажды мы стали свидетелями такого протеста, когда были в Тбилиси. Проезжали на такси мимо местного Белого дома — административного здания — и увидели демонстрацию. Она состояла из двух человек, на которые приходилось около 15 полисменов. Люди держали плакаты, стояли, переговаривались, всё выглядело пристойно и спокойно. Таксист, который нас вез, увидев эту картину, неодобрительно «цыкнул», и мы поехали даже.
На следующий день мы увидели репортаж на одном из местных сайтов: акция выглядела так, словно там присутствовало как минимум 300 человек. Как я понял, съемка велась по головам, создавая ощущение многолюдности. Если бы я не видел собственными глазами, как всё было на самом деле, вероятно, поверил бы в сюжет. Но как профессиональный фотограф прекрасно знаю все эти приемы, к тому же мы всё лично увидели.
При этом молодежь грезит мечтами о Евросоюзе, полагая, что, как только Грузия туда вступит, жизнь сразу изменится, станет круче и «евросоюзнее». На домах кое-где есть флаги про «русский корабль», украинские флаги, кое-где встречаются граффити на стенах. Однажды «русский корабль» встретился нам в виде плаката на стене в кафе — мы его увидели, развернулись и просто ушли, чтобы не испытывать судьбу.
Одновременно со сторонниками Европы есть силы, поддерживающие российский курс. Старшее поколение смотрит в сторону России, считая ее своим другом.
Люди в возрасте 40+ рассуждают, что страна живет большей частью сельским хозяйством и туризмом. Если на продукцию грузинских фермеров еще можно найти покупателя из Европы, то основной туристический поток по-прежнему идет из России. Европейцам менталитет Грузии, ее сервис с характерной грузинской медлительностью кажется несколько странным, и направление не слишком популярное. Проще говоря, из Европы туристы сюда толпами не едут.
Вообще чувствуется, что у людей вся внешняя ситуация не всерьез, скорее это модно, появился такой тренд, и молодежь его поддерживает. Да и отношения Грузии и России нельзя назвать простыми.
Тем не менее такой раздрай наложил отпечаток на общее отношение к русским туристам. Чувствуется общее замешательство, будто бы люди не знают, как реагировать на политическую повестку и переключили восторженное гостеприимство на «нейтралку». Всё хорошо, вежливо и по-прежнему радушно, но будто в тумане, заволокло дымкой сдержанности.
Как общаться в Грузии
В Грузии 80% населения говорит по-русски, особенно люди в возрасте 40+. Мы слышали, как местные этнические грузины говорили между собой на русском языке, возможно, потому что им так удобнее. Что касается отдельных мест, где русский язык не знают, то базовых знаний английского языка вполне хватит, чтобы, например, узнать, как пройти до центра или сделать заказ в ресторане. Еще там очень много автомобилей с российскими номерами. Русских там очень много.
Словом, пока в Грузии по-прежнему находиться комфортно и там прекрасно. Грузинская кухня по-прежнему великолепная, вино ароматное, горы живописные, природа сносит крышу своей красотой. Скажу больше: недели для поездки крайне мало. В идеале сюда ехать сюда нужно минимум на месяц, чтобы всё объехать и обстоятельно осмотреть все местные достопримечательности. Мы хотим вернуться, чтобы посмотреть Сванетию и Аджарию.