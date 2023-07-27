Участника спецоперации освободили от наказания за смертельное ДТП: новости СВО за 26 июля

Верховный суд счел участие в СВО основанием для освобождения от наказания

Верховный суд РФ освободил от наказания ефрейтора, осужденного за смертельное ДТП. Инцидент произошел в мае 2022 года — по вине мужчины погибли два человека. Ефрейтор был приговорен к двум годам колонии-поселения, однако попросил суд о смягчении наказания или прекращении дела в связи с примирением сторон и возмещением ущерба.

В итоге Верховный суд встал на сторону ефрейтора: причиной для освобождения от наказания стало участие в специальной военной операции на Украине.

