«Работал чистильщиком». История одного из самых кровавых серийных убийц России — его судят до сих пор

Следователи завершили расследование по новым убийствам, в которых обвиняется ангарский маньяк Михаил Попков. До этого он получил уже три пожизненных срока за 83 доказанных эпизода. И это еще не конец, считают в региональном СУ СКР по Иркутской области. Историю одного из самых кровожадных серийных убийц России смотрите в коротком видео выше. Почему он отпускал некоторых женщин? И кого убивал?
Ангарский маньяк насиловал и убивал женщин в 1994–2000 годах. Однако задержали Михаила Попкова лишь в 2012 году. Это стало возможным благодаря результатам молекулярно-генетических экспертиз — материалы мужчины оказались в базе, поскольку ранее он проходил службу в органах внутренних дел. Первый приговор маньяк услышал в 2015 году. Тогда Иркутский областной суд назначил ему пожизненное заключение: следствию удалось доказать более чем 20 эпизодов совершения преступлений.
В 2017 году в суд было передано дело уже более чем по 60 новым эпизодам, и в 2018 году суд приговорил Попкова ко второму пожизненному сроку, признав доказанными 56 убийств.
В 2020 году стало известно, что Михаил Попков этапирован в Иркутск, поскольку сознался еще в двух убийствах. Третий пожизненный приговор ему вынесли в 2021 году.
А в январе 2023 года СМИ сообщили, что маньяк снова находится в Иркутске, поскольку сознался еще в двух преступлениях. На пресс-конференции
— Возможности работы с ним (Михаилом Попковым. — Прим. ред.) не исчерпаны, и это небезосновательно, — подчеркнул Ситников.
Сам Попков себя маньяком не считает, говорит, что «работал чистильщиком» и «избавлял мир от падших женщин». Череда убийств началась после того, как он заподозрил жену в изменах. Своих жертв он искал по вечерам и ночам, встречал подвыпивших женщин и предлагал продолжить вечер. Если женщина соглашалась, ее судьба была решена, если нет — то была спасена. От его рук пострадали женщины от 16 до 40 лет. Из всех жертв удалось выжить только двоим. Сам маньяк заявлял, что жертвы сами давали повод совершить в отношении них преступление.
Родные и друзья убийцы сначала не верили, что мужчина причастен к серии кровавых преступлений.