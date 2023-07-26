«Работал чистильщиком». История одного из самых кровавых серийных убийц России — его судят до сих пор

Ангарский маньяк насиловал и убивал женщин в 1994–2000 годах. Однако задержали Михаила Попкова лишь в 2012 году. Это стало возможным благодаря результатам молекулярно-генетических экспертиз — материалы мужчины оказались в базе, поскольку ранее он проходил службу в органах внутренних дел. Первый приговор маньяк услышал в 2015 году. Тогда Иркутский областной суд назначил ему пожизненное заключение: следствию удалось доказать более чем 20 эпизодов совершения преступлений.

В 2017 году в суд было передано дело уже более чем по 60 новым эпизодам, и в 2018 году суд приговорил Попкова ко второму пожизненному сроку, признав доказанными 56 убийств.