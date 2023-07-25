В США обещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»: новости СВО за 25 июля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 июля.
Госдеп США обещал защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»
Госдепартамент США прокомментировал слова Александра Лукашенко о вагнеровцах, которые «просятся сходить на экскурсию в Польшу». Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер заявил, что Америка будет защищать своих союзников.
— Наш альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО, — заявил представитель Госдепа США.
Напомним, что о желании вагнеровцев сходить в Польшу и Жешув Александр Лукашенко заявил во время встречи с Владимиром Путиным.
Сообщается, что в данный момент бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в Белоруссии. Сегодня с ними встречался глава МВД страны Иван Курбаков. Он обсудил с вагнеровцами обучение белорусских спецподразделений и выработал план сотрудничества с бойцами, заявили в пресс-службе ведомства.
Белый дом осудил атаки ВСУ вглубь России
США не поддержали украинские атаки на Москву, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя утренние атаки беспилотников 24 июля.
— Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России, — передает РИА Новости слова Карин Жан-Пьер.
Также в Белом доме не стали осуждать атаки на Крым, так как с точки зрения США, Крым является украинской территорией.
Напомним, что утром 24 июля два беспилотника атаковали Москву. Удары были зафиксированы по двум нежилым зданиям в четыре утра, пострадавших нет.
Эксперты МАГАТЭ прокомментировали мины у Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что обнаружили противопеходные мины на периферии территории Запорожской АЭС. Мины были обнаружены 23 июля в буферной зоне, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В своем заявлении он отметил, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. В случае детонации они не представляют опасности для станции. На внутреннем периметре таких снарядов не обнаружили.
Напомним, что Запорожская АЭС с марта 2022 года находится под контролем российских военных. МИД утверждал, что это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Госдума приняла поправки к законопроекту о повышении призывного возраста
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки к законопроекту о повышении призывного возраста, которые ранее внес Комитет по обороне. Главной поправкой стало одномоментное повышение предела призывного возраста — с 27 до 30 лет.
Также в третьем чтении был принят законопроект, согласно которому подлежащим призыву россиянам, получившим повестку, будет запрещено выезжать за границу после того, как повестка окажется в соответствующем реестре.
При этом, как заявил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов, граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.
Мы подробно освещали изменения в правилах призыва, которые изменились сегодня.
В Госдуме назвал «негодяями» сбегающих из страны после получения повестки
Депутат Госдумы Виктор Соболев назвал причины новой поправки в закон о призыве, согласной которой призывники не смогут уезжать из России. По словам чиновника, причина принятия — в «негодяях».
— Те люди, которые должны идти служить в ВС РФ, конечно им должен быть запрещен выезд из страны. Это элементарно. В основном граждане нормальные патриоты. Ну есть же и негодяи, и, к сожалению, их вдвое больше чем нормальных, — заявил Виктор Соболев.
По его подсчетам, во время частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, в то время как 600 тысяч — «сбежали из страны от призыва».
Власти Киева заявили, что продолжат атаковать Крымский мост
Министр обороны Украины пригрозил новыми терактами на Крымском мосту. Несмотря на то, что его не используют для снабжения российских сил, Алексей Резников заявил, что Украина продолжит удары по объекту.
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— Это нормальная тактика — разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Именно поэтому мы будем использовать эту тактику, — заявил Резников в эфире CNN.
Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел 17 июля — два украинских наводных беспилотника атаковали мост, в результате чего два человека погибли, один ребенок получил ранения.