В США обещали защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»: новости СВО за 25 июля

Госдеп США обещал защитить Польшу от ЧВК «Вагнер»

Госдепартамент США прокомментировал слова Александра Лукашенко о вагнеровцах, которые «просятся сходить на экскурсию в Польшу». Официальный представитель ведомства Мэттью Миллер заявил, что Америка будет защищать своих союзников.



— Наш альянс с Польшей крепок. Польша — это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО, — заявил представитель Госдепа США.

