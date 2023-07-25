«Грязные помойки для неприхотливой биомассы». Российские туристы поделились впечатлениями от отдыха в Адлере

Наши краснодарские коллеги из 93.RU опубликовали материал «В центре этого бедлама протекает вонючая канава», в котором собрали отзывы туристов, отдыхавших в Адлере этим летом. Статья вызвала небывалый интерес читателей — они оставили десятки комментариев по волнующей теме. Кто-то делился собственным негативным опытом пребывания в Адлере, а кто-то рассказывал о том, как здорово отдохнул в этом месте. Ниже — самые интересные и противоречивые комментарии туристов.
Сервис на нуле
— Недавно из Адлера. Во многом согласна с авторами. Я очень люблю море, и поэтому, когда еду на море, максимально стараюсь расслабиться, отдыхать и не замечать негативного. Но с каждым годом всё труднее это делать. Третье лето подряд в Сочи, и в этот раз много моментов было неприятных.
Природа в Адлере прекрасная. Древние платаны на каждом шагу, кипарисы, много сочной зелени. Море чистое, прекрасное, с чудесными рассветами и закатами. И это, пожалуй, всё, что можно отметить из позитивного. С каждым годом всё дороже и дороже становится отдых. Бизнес делается прямо из воздуха, платить надо за всё, и удивительно, что за воздух еще не берут. Хотя как же — не берут? А курортный сбор, который берут в гостиницах?
Гостиница частная, это отдельная тема — первый раз за все годы моего отдыха на морях в гостинице просто не понимала, за что платишь деньги. Неуважение, хамство на каждом шагу. Что хозяин гостиницы, что единственная горничная, она же администратор на 30 номеров.
На пляже лежаки сначала были 400 рублей, к отъезду — уже 600 рублей. Присесть на что-то нельзя, сразу бегут, деньги требуют. Переобуваются бизнесмены на ходу. Сегодня одна цена, на следующий день другая. Всё реже встречаешь вежливость и обходительность. Сервис на нуле. Очень жаль.
С ценой загнули
— Только вернулись из Адлера. В Сочи уже пятый раз. Были и в Крыму. И там, и там есть как плюсы, так и минусы. Надо признать, что в Сочи выбор экскурсий и интересных мест гораздо больше. После Олимпиады это уже другой город. Да, ценник немалый, ну а что делать, вы же в отпуске. Я вообще выбираю Адлер из-за «Сочи-парка», детям очень нравится.
Да, где ж/д линии, береговая линия маленькая и нет набережной, а можно поехать на пляж на границе с Абхазией. Самолеты, наоборот, привлекали, нам нравилось за ними наблюдать.
Да, было жарко, так это нормально. В Сибири холодно. Рынок есть в Адлере утренний, так там можно приобрести домашние продукты, без червей. А вино уже давно понятно, что нельзя покупать. Гостишки в этом году, конечно, с ценой загнули. В июле — 6 тысяч номер, а в августе этот же — уже 10 тысяч. Хотела друзьям порекомендовать, но за 10 тысяч сказала присмотреть что-то другое.
На самом деле, отдыхать везде хорошо, всё зависит от человека и его отношения. Не нужно ждать от курортов Краснодарского края Мальдив, и тогда восприятие будет адекватное.
А нам здесь нравится
— Ну и отзывы... Мы с семьей прошлым летом отдыхали в Адлере и остались в восторге! Пляжи ближе к Абхазии вообще шикарные, море чистое, рестораны классные. Ездили и в горы, и в Самшитовую рощу. Природа потрясающая. А Крым — просто бабушкин сундук пока, к сожалению.
— Я живу в Адлере. Хочу сказать: каждый видит то, что хочет. Пляжи здесь разные. В Имеретинке очень даже широкие. Море бывает грязное после дождей из-за впадающих горных рек. А что вы думали? Это море, а не бассейн. Оно не всегда одинаковое. И магазины есть разные. И общепит на любой кошелек.
— Отдыхала в Адлере с детьми несколько раз. Всё нравилось. А недостатки можно везде найти, если ехать с таким настроением. Где вы видели пустой морской берег в сезон? Адлер очень понравился, будет возможность, посетим снова, люди доброжелательные, климат нормальный. А кто возмущается влажностью климата, посетите летом Приморье, вот тогда вы узнаете, что такое духота и влажность.
— Была в Адлере два раза и еще как-нибудь поеду. Из всех городов на побережье нравится там больше всего. Инфраструктура, пляжи галечные и вода прозрачная, везде зелено, красиво, есть где погулять, кафешки на любой вкус, кухня разных стран. И климат мне нравится, самое то после Севера погреться. Люблю Адлер. А отдыхающие из статьи просто желчные какие-то. Ну летите на Мальдивы и в Дубай, в пятизвездочный отель. Хотя таким и там не понравится.
Рвет прямо на улицах
— Имеретинка отличная! А сам Адлер... Правду всю про самолеты, про грязь, про машины, снующие чуть ли не по ногам, написали. Всё правда! В прошлом году не могли квартиру подобрать для проживания, всё было занято. Нашли в Адлере. Каждый день плакала, что в какой-то кошмар попала. Никому Адлер (кроме Имеретинки) не посоветую.
— Мне скоро 60 лет, и я знаю, что такое советские курорты. Это реально были места отдыха, а сейчас — грязные помойки для неприхотливой биомассы, которая слаще редьки ничего в жизни не едала. Так что можете и дальше восторгаться теми гетто, в которые превратили курорты Союза. Вам всё равно сравнить не с чем.
— Отдыхали в прошлом году. Море грязное, грязный вонючий ручей стекает прямо в море. Все переболели ротавирусом, и не только мы. Детей рвет прямо на улицах. По дороге на море тротуаров нет, идешь по дороге, где приходится уступать дорогу машинам. Шашлык из свинины невкусный, вернее, сама свинина как мыло, что в столовых, что у частников.
— Хвалебные комментарии от людей, которые нигде, кроме России, не были, кто был в Турции, на Кипре или в Таиланде, искренне не понимает, за что такие космические цены. Сервис ниже плинтуса. Жалко людей, которые в жизни ничего, кроме Сочи, не видели. Грузия и та на порядок лучше.