«Грязные помойки для неприхотливой биомассы». Российские туристы поделились впечатлениями от отдыха в Адлере

Сервис на нуле

— Недавно из Адлера. Во многом согласна с авторами. Я очень люблю море, и поэтому, когда еду на море, максимально стараюсь расслабиться, отдыхать и не замечать негативного. Но с каждым годом всё труднее это делать. Третье лето подряд в Сочи, и в этот раз много моментов было неприятных.



Природа в Адлере прекрасная. Древние платаны на каждом шагу, кипарисы, много сочной зелени. Море чистое, прекрасное, с чудесными рассветами и закатами. И это, пожалуй, всё, что можно отметить из позитивного. С каждым годом всё дороже и дороже становится отдых. Бизнес делается прямо из воздуха, платить надо за всё, и удивительно, что за воздух еще не берут. Хотя как же — не берут? А курортный сбор, который берут в гостиницах?

