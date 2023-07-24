«Наступает время трудных решений». Юристы — о драконовских штрафах за неявку в военкомат

Наказание предусмотрено по статье 21.5 КоАП за неисполнение обязанностей по воинскому учету, и сейчас оно мягкое: штраф 500–3000 рублей. Его предлагается увеличить до 50 тысяч рублей. Норма касается всех военнообязанных, то есть и призывников, и резервистов. Она действует как в обычное время, так и в период мобилизации, и распространяется на вызовы в военкомат по любым причинам, включая уточнение учетных данных.

Сейчас повестки вручают лично в руки военнообязанному, но с осени должна заработать система электронных повесток, ключевым элементом которой является единый реестр военнообязанных. По сути, база данных с учетными записями всех, кто подлежит призыву, мобилизации, вызову на военные сборы и так далее. В этом случае повестка считается врученной через 7 дней после внесения в реестр или в день размещения уведомления на «Госуслугах». Далее у военнообязанного есть 20 дней на явку, после чего к нему могут быть применены многочисленные меры, включая приостановку водительских прав. Осенью к этим мерам может добавиться штраф до 50 тысяч рублей.

Юрист по правам призывников Алексей Табалов объясняет, что процедура взыскания такого штрафа, скорее всего, будет абсолютно стандартной, но, главное, она не требует личного присутствия нарушителя.

— Допустим, вы не явились по повестке в военкомат, — объясняет юрист. — В этом случае военкомат сможет или даже будет обязан составить административный протокол и вынести постановление в вашем присутствии или без вас. Если вы не согласны, имеете право обжаловать его в течение 10 дней. Если не обжаловать и не платить, то штраф передадут для взыскания судебным приставам, которые имеют множество инструментов, включая арест ваших счетов или имущества.

Штраф будет считаться просроченным через 60 суток после истечения 10-дневного периода обжалования. То есть от момента внесения повестки в электронный реестр до начала работы приставов будет проходить примерно три месяца.

Призывникам, которые по какой-то причине не явились на призыв, например в весеннюю кампанию, предписывается сделать это самостоятельно в течение первых двух недель осеннего призыва. Отказ сделать это также будет считаться неявкой.



Алексей Табалов подчеркивает, что пока удается оспорить большую часть таких штрафов, но поводом в основном являются неправильно оформленные военкоматами документы. Вероятнее всего, они наладят эту процедуру и в будущем оспаривать станет сложнее.

Главный юрист по призыву и мобилизации «ПризываНет» Клавдия Бакуменко добавляет, что закон не имеет обратной силы, то есть новые штрафы будут распространяться только на повестки, выписанные позднее даты принятия поправок.