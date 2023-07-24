«Наступает время трудных решений». Юристы — о драконовских штрафах за неявку в военкомат

1
Что предлагают депутаты
Законопроект вынашивается еще с 2019 года, но, судя по всему, близок к принятию в этом году. В июле комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять ко второму чтению весьма радикальные поправки. Документ усиливает наказания за следующее:
- неявка граждан по повестке в военкомат без уважительной причины будет наказываться штрафом до 50 тысяч рублей (сейчас от 500 до 3 тысяч рублей);
- неисполнение оповещения и явки граждан по мобилизации — до 80 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для юридических лиц;
- несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места жительства, работы
и т. п. — до 20 тысяч рублей (сейчас до 3 тысяч рублей),
- непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 40–50 тысяч рублей — для должностных лиц и 350–400 тысяч рублей — для юридических лиц;
- неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей — до 25 тысяч рублей для граждан (сейчас — до 500 рублей), до 50 тысяч рублей — для должностных лиц (сейчас до 1000 рублей), до 400 тысяч рублей — для юридических лиц (сейчас до 20 тысяч рублей);
- за уклонение от медицинского обследования — до 25 тысяч рублей (сейчас 3 тысячи рублей);
- за умышленные порчу или утрату документов воинского учета — до 25 тысяч рублей.
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2
Что грозит за неявку в военкомат
Наказание предусмотрено по статье 21.5 КоАП за неисполнение обязанностей по воинскому учету, и сейчас оно мягкое: штраф 500–3000 рублей. Его предлагается увеличить до 50 тысяч рублей. Норма касается всех военнообязанных, то есть и призывников, и резервистов. Она действует как в обычное время, так и в период мобилизации, и распространяется на вызовы в военкомат по любым причинам, включая уточнение учетных данных.
Сейчас повестки вручают лично в руки военнообязанному, но с осени должна заработать система электронных повесток, ключевым элементом которой является единый реестр военнообязанных. По сути, база данных с учетными записями всех, кто подлежит призыву, мобилизации, вызову на военные сборы и так далее. В этом случае повестка считается врученной через 7 дней после внесения в реестр или в день размещения уведомления на «Госуслугах». Далее у военнообязанного есть 20 дней на явку, после чего к нему могут быть применены многочисленные меры, включая приостановку водительских прав. Осенью к этим мерам может добавиться штраф до 50 тысяч рублей.
Юрист по правам призывников Алексей Табалов объясняет, что процедура взыскания такого штрафа, скорее всего, будет абсолютно стандартной, но, главное, она не требует личного присутствия нарушителя.
— Допустим, вы не явились по повестке в военкомат, — объясняет юрист. — В этом случае военкомат сможет или даже будет обязан составить административный протокол и вынести постановление в вашем присутствии или без вас. Если вы не согласны, имеете право обжаловать его в течение 10 дней. Если не обжаловать и не платить, то штраф передадут для взыскания судебным приставам, которые имеют множество инструментов, включая арест ваших счетов или имущества.
Штраф будет считаться просроченным через 60 суток после истечения
Призывникам, которые по какой-то причине не явились на призыв, например в весеннюю кампанию, предписывается сделать это самостоятельно в течение первых двух недель осеннего призыва. Отказ сделать это также будет считаться неявкой.
Алексей Табалов подчеркивает, что пока удается оспорить большую часть таких штрафов, но поводом в основном являются неправильно оформленные военкоматами документы. Вероятнее всего, они наладят эту процедуру и в будущем оспаривать станет сложнее.
Главный юрист по призыву и мобилизации «ПризываНет» Клавдия Бакуменко добавляет, что закон не имеет обратной силы, то есть новые штрафы будут распространяться только на повестки, выписанные позднее даты принятия поправок.
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3
А могут лишить свободы за неявку в военкомат?
Да, за уклонение от прохождения военной службы предусмотрена ответственность по статье 328 УК РФ, которая предусматривает спектр наказаний, включая штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 2 лет. В чём разница между просто неявкой в военкомат (то есть административным нарушением) и уклонением?
— Административный штраф выписывается, если вы один раз не явились по повестке без умысла уклониться, грубо говоря, забыли, проспали, не захотели, — объясняет Алексей Табалов. — Например, вы не пришли для уточнения данных воинского учета и так далее.
За такие правонарушения с осени, в случае принятия поправок, будут выписывать штраф до 50 тысяч рублей. Но следующим рубежом является уже уголовная ответственность:
— Она наступает, если в военкомате сочтут, что человек уклоняется, например он неоднократно не явился по повестке: достаточно и двух раз, — продолжает Алексей Табалов. — То есть он уже умышленно избегает встречи с военкоматом. При этом неявка без уважительной причины на отправку в войска сразу будет считаться уклонением, и тут уже наступает уголовная ответственность.
Алексей Табалов добавляет, что многие боятся уголовной ответственности такого рода, но у нее есть важный «побочный эффект»:
— Фактически это законная возможность не ходить в армию до погашения судимости, — говорит Алексей Табалов. — Тюремные сроки обычно не дают, чаще наказанием является штраф 10–200 тысяч рублей. Другое дело, что кому-то тяжко жить с такой строкой в личном деле, но это уже личный выбор человека.
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4
Что грозит работодателям
Поправки в КоАП усиливают ответственность работодателей, которые попытаются «прикрыть» своих сотрудников от явки в военкомат. Так, за отказ оповестить работника о вызове или обеспечить его явку должностным лицам грозит до 80 тысяч рублей, юрлицам — до полумиллиона. А если организация не предоставит в военкомат данные о гражданах, подлежащих постановке на первичный воинский учет, грозят штрафы 40–50 тысяч на должностных лиц и 350–400 тысяч — на юридических.
Алексей Табалов считает эти изменения не менее важными.
— Повышение таких штрафов призвано усилить дубину, чтобы бить сразу по всем: и по военнообязанным, и по их работодателям, которые раньше плевать хотели на указания военкомов, — говорит он. — Им проще было заплатить символический штраф, чем подставлять своего работника. Штрафы предложено увеличить кратно, так что работодатели встанут перед серьезным выбором. Но время легких решений прошло, наступает время ответственного личного выбора — либо идти на СВО, либо платить штраф и морозиться дальше. То же у работодателей: либо защищать работника, либо платить. Думаю, мелкий бизнес не захочет связываться со штрафами и будет давить на работников вплоть до увольнения.
При этом юрист отмечает, что формулировки законов расплывчаты, так что не очень понятно, какие именно деяния работодателя образуют состав правонарушения.
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5
Идет подготовка к очередной волне мобилизации?
Алексей Табалов считает такие разговоры преждевременными, но отмечает, что государство взяло курс на милитаризацию.
— Сюда же можно добавить поправки об изменении возраста призыва на военную службу, — говорит он. — В декабре Шойгу анонсировал сдвиг нижней границы (с 18 до 21 года) и верхней (с 27 до 30 лет), но вдруг элегантным движением осталось только повышение верхней границы, а нижняя так и осталась на уровне 18 лет. А совсем недавно повысили возраст нахождения в запасе мобилизованного резерва. Плюс усиление штрафов, плюс введение дополнительных ограничений. Это, на мой взгляд, говорит о том, что страна готовится в будущем долго воевать.
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6
Итого: что будет, если я откажусь идти в военкомат?
В случае внедрения всех последних поправок (а их было много) схема будет следующей.
1. Военком выписывает вам электронную повестку, то есть делает запись в единый реестр военнообязанных. Через 7 дней она будет считаться врученной вне зависимости от того, видели вы ее или нет.
2. Военкомат имеет возможность уведомить вас через «Госуслуги»: тогда повестка считается врученной сразу же.
3. У вас есть 20 дней для явки в военкомат или другое место, которое указано в повестке.
4. В случае неявки вам грозит целый спектр административных наказаний: штраф до 50 тысяч рублей, запрет на регистрацию и управление автомобилем, регистрацию в качестве ИП или самозанятого, регистрацию имущества. Также запретят получение кредитов и займов. Региональные власти могут вводить дополнительные меры.
5. Если вы не явились повторно, вас могут признать уклонистом и вменить статью 328 УК РФ. Наиболее вероятное наказание, согласно нынешней практике, — штраф до 200 тысяч рублей. Прецеденты уголовных дел уже есть.
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