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Верните мой 2007-й: как депутат привез Элтона Джона в Ростов — послушать певца собрались 50 тысяч человек

Публикуем архивные кадры с концерта, про который говорила вся страна

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Видео: Городские порталы

Кажется, это было в прошлой жизни. Но 16 лет назад, в июле 2007 года, сэр Элтон Джон выступил в Ростове — это был его единственный концерт в России за пределами Москвы и Петербурга. Певца пригласили спеть в честь 70-летия области и открытия нового завода в Шахтах. Как южный город готовился к визиту Элтона Джона? Где специально для него построили шатровый городок с системой «умный дом»? И что певец сказал со сцены? Смотрите в ностальгическом видео, которое опубликовано чуть выше.

Для многих ростовчан приезд сэра Элтона стал большим событием — десятки тысяч людей собрались на городской площади ради его концерта.

— После работы не было сил идти, но потом всё-таки себя заставила, — вспоминает ростовчанка Анна Шевцова. — И вот я стою и слушаю красивую музыку...

— Он там еще свой фирменный трюк [показал] на рояле, стойки на руках делал, — добавляет читательница 161.RU Ульяна.

— А я помню, как перед концертом в туалет в «Макдональдс» на Садовой зашел, а там очередь из ребят, которые на Элтона из Москвы приехали, — пишет Илья Карпенко.

Элтон Джон пробыл на Дону буквально несколько часов — прилетел на частном самолете, выступил и сразу отправился обратно в Великобританию. Как объясняли организаторы, певец просто не любит ночевать вне своего дома.

Концерт оплатил бизнесмен Вадим Варшавский — тогда владелец Ростовского электрометаллургического завода и депутат Государственной думы. Именно с заводом, открытие которого отметили выступлением Элтона Джона, связано падение Варшавского. В 2019 году его признали виновным в причинении полумиллиардного ущерба государству — суд установил, что в 2014 году бизнесмен приказал главбуху предприятия подделать данные для налоговой.

В сентябре 2021 года Варшавский получил новый срок — за хищение 2,8 миллиарда рублей, выданных банком «Петрокоммерц» на развитие Златоустовского металлургического завода. Кроме того, банк «Траст» требует от бизнесмена 4,3 миллиарда рублей.

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