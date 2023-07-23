Верните мой 2007-й: как депутат привез Элтона Джона в Ростов — послушать певца собрались 50 тысяч человек

Кажется, это было в прошлой жизни. Но 16 лет назад, в июле 2007 года, сэр Элтон Джон выступил в Ростове — это был его единственный концерт в России за пределами Москвы и Петербурга. Певца пригласили спеть в честь 70-летия области и открытия нового завода в Шахтах. Как южный город готовился к визиту Элтона Джона? Где специально для него построили шатровый городок с системой «умный дом»? И что певец сказал со сцены? Смотрите в ностальгическом видео, которое опубликовано чуть выше.