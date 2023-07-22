Путин рассказал о результатах украинского контрнаступления: новости СВО за 21 июля

Суд арестовал Игоря Стрелкова

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения Игорю Стрелкову, обвинемого в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности». Экс-министра обороны ДНР арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября.

Обвинение строилось на основании двух постов Стрелкова в телеграм-канале. В одном из них он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма, в другом — о невыплате зарплаты военным.

