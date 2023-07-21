Будут ли в России повышать срок службы? Ответили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ответил на вопрос о том, собираются ли в России увеличивать срок прохождения срочной службы до двух лет. Он заверил, что в ближайшее время продолжительность срочной службы в один год сохранится.
— В этом нет никакой необходимости. Современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода, — цитирует Картаполова «Интерфакс».
На вопрос, зачем тогда служить дольше полугода, Картаполов ответил, что специальность надо не только получить, но и затем «отработать применение».
Вопрос об увеличении срока прохождения срочной службы поднимается в России с осени прошлого года. С инициативой ввести двухлетний период срочной службы в армии выступал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он объяснял это тем, что «в течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично».
— А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии, — пояснял Шеремет.
Его инициативу поддержал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который заявил, что «идея будет поддержана», а по этому вопросу пройдут консультации.
Подобное предложение выдвигал в октябре и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джаббаров.
А в декабре военный комиссар Дмитрова, Дубны и Талдома Михаил Фотин неожиданно выступил с заявлением, что призванные весной 2023 года солдаты срочной службы якобы будут служить полтора года, а с осени 2023 года — уже по два года. Тогда «Фонтанка» дозвонилась до нескольких военкоматов Московской области и Санкт-Петербурга, и там журналистам информацию о повышении срока прохождения срочной службы не подтвердили.
В Кремле, комментируя информацию о том, что срочную службу в армии собираются продлить до двух лет, отметили, что в этом вопросе решение остается за Минобороны. От военного ведомства подобных заявлений до сих пор не поступало.