«Прямо пальцем тыкали»: история особенной актрисы, которая снялась в кино с Лапенко

Семилетняя уральская девочка с серьезным диагнозом попала в большое кино. Аполлинария Колотилина снялась в эпизоде фильма «Исчезнувший велосипедист». Главную роль в нем играет Антон Лапенко — звезда YouTube-сериала «Внутри Лапенко».
Аполлинарии пришлось готовиться к съемкам дольше, чем другим артистам: на ноге девочка носит массивный аппарат, который защищает ее тазобедренный сустав от разрушения. Художники по костюмам гримировали пластик так, чтобы Поля вписалась в атмосферу 80-х годов (тогда такие материалы в медицине не использовали). Историю Поли, подробности про ее заболевание и кадры со съемок смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Когда юной актрисе было всего четыре года, у нее выявили болезнь Легга — Кальве — Пертеса. Это заболевание тазобедренного сустава, вызванное нарушением притока крови к головке бедренной кости. Из-за недостатка кровотока кость постепенно отмирает. Но благодаря аппарату у Поли есть шанс через пару лет начать ходить без боли и приспособлений.
Своих особенностей Аполлинария не стесняется. С аппаратом она может ходить, прыгать и даже бегать. Но иногда приходится отвечать на бестактные вопросы прохожих.
— По торговому центру, по парку ходишь, гуляешь — встречаешь косые взгляды, что от взрослых, что от детей. Прямо пальцем тыкали, смеялись, — вспоминает мама Поли Мария. — Некоторые мальчики даже подходили, говорили: «А ты че такая? Старуха, что ли?» Я удивляюсь, конечно, но Поля вообще никак не реагировала. Она просто шла дальше молча.
— Я же понимаю, что он просто глупенький, и всё, — отвечала Поля в четыре года.
Большое интервью с Полей и ее мамой читайте в большом материале наших коллег из E1.RU.