«Прямо пальцем тыкали»: история особенной актрисы, которая снялась в кино с Лапенко

Аполлинарии пришлось готовиться к съемкам дольше, чем другим артистам: на ноге девочка носит массивный аппарат, который защищает ее тазобедренный сустав от разрушения. Художники по костюмам гримировали пластик так, чтобы Поля вписалась в атмосферу 80-х годов (тогда такие материалы в медицине не использовали). Историю Поли, подробности про ее заболевание и кадры со съемок смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.