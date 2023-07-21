Призывать в армию будут с 18 до 30 лет

Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов заявил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет. Соответствующую поправку поддержал комитет.
Раньше нижний предел призывного возраста предлагали поднять до 21 года, но Картаполов объяснил, что его оставили на прежнем уровне, потому что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».
— Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет, — заявил глава оборонного комитета.
По словам Картаполова, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года и начнут работать с 2024 года.
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