В Кремле рассказали об «ударах возмездия» за ЧП на Крымском мосту

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об «ударах возмездия» за теракт на Крымском мосту.
В беседе с РИА Новости Песков подтвердил, что ответом России на атаку на Крымском мосту стали ночные удары по портовой инфраструктуре в Одессе.
По информации Минобороны, в ночь на 18 июля ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам, «где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров», а также местам их изготовления в районе Одессы.
— Ударами в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим, — говорится в сообщении Минобороны.
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