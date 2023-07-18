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Теракт на Крымском мостуПодробности

В Кремле рассказали об «ударах возмездия» за ЧП на Крымском мосту

Российские военные ударили по портовой инфраструктуре в Одессе

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Беспилотники атаковали Крымский мост утром 17 июля — вечером того же дня Путин заявил, что Минобороны работает над «ответом»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об «ударах возмездия» за теракт на Крымском мосту.

В беседе с РИА Новости Песков подтвердил, что ответом России на атаку на Крымском мосту стали ночные удары по портовой инфраструктуре в Одессе.

По информации Минобороны, в ночь на 18 июля ВС РФ нанесли групповой высокоточный удар по объектам, «где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров», а также местам их изготовления в районе Одессы.

— Ударами в районах Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим, — говорится в сообщении Минобороны.

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