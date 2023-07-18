Путин пообещал ответ России на теракт на Крымском мосту

Владимир Путин провел совещание, посвященное теракту на Крымском мосту. По его итогу он заявил, что «ответ России будет».
— Ответ со стороны России на теракт, конечно, будет, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения, — отметил президент.
Также президент назвал теракт жестоким — «потому что пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица» — и бессмысленным.
— Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок, — заявил глава государства.
По результатам совещания Владимир Путин также дал несколько поручений:
- оказать всю помощь пострадавшей девочке и ее родственникам;
- ФСБ и Следственному комитету — детально разобраться в произошедшем на Крымском мосту;
- всесторонне оценить ущерб от теракта и максимально оперативно восстановить объект;
- важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту оказались в трудном положении.
Также президент подчеркнул, что ЧП на Крымском мосту — это уже второй теракт, поэтому нужны конкретные предложения по повышению безопасности.