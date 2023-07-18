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Теракт на Крымском мостуПодробности

Путин пообещал ответ России на теракт на Крымском мосту

Соответствующие предложения уже готовятся

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Путин назвал теракт на Крымском мосту бессмысмленным и пообещал «ответ со стороны России»

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Владимир Путин провел совещание, посвященное теракту на Крымском мосту. По его итогу он заявил, что «ответ России будет».

— Ответ со стороны России на теракт, конечно, будет, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения, — отметил президент.

Также президент назвал теракт жестоким — «потому что пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица» — и бессмысленным.

— Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок, — заявил глава государства.

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Видео: Mash / T.me

По результатам совещания Владимир Путин также дал несколько поручений:

  • оказать всю помощь пострадавшей девочке и ее родственникам;
  • ФСБ и Следственному комитету — детально разобраться в произошедшем на Крымском мосту;
  • всесторонне оценить ущерб от теракта и максимально оперативно восстановить объект;
  • важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту оказались в трудном положении.

Также президент подчеркнул, что ЧП на Крымском мосту — это уже второй теракт, поэтому нужны конкретные предложения по повышению безопасности.

Владимир ПутинЧПКрымский мостСовещание
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