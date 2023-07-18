Путин пообещал ответ России на теракт на Крымском мосту

По результатам совещания Владимир Путин также дал несколько поручений:

оказать всю помощь пострадавшей девочке и ее родственникам;

ФСБ и Следственному комитету — детально разобраться в произошедшем на Крымском мосту;

всесторонне оценить ущерб от теракта и максимально оперативно восстановить объект;

важно оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту оказались в трудном положении.



Также президент подчеркнул, что ЧП на Крымском мосту — это уже второй теракт, поэтому нужны конкретные предложения по повышению безопасности.