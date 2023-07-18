Между пиратами и пираньями. Путешественник рассказал, как сплавился по самой опасной реке на земле и выжил

Кругосветное путешествие было детской мечтой
Недавно Михаил прилетел домой и поделился с NGS24.RU историей о сплаве, трудностях в пути, встречах с пиратами и грядущих планах.
18 ноября 2022 года Михаил без знания какого-либо языка и со 100 тысячами рублей в кармане, полученными за пять месяцев работы грузчиком, прилетел в бразильский Сан-Паулу и начал свое путешествие по Южной Америке. За 157 дней он обошел почти весь материк, выучил испанский язык и в апреле
— Если ты считаешь себя путешественником, если тебе нравятся исследования, то в мире нет ничего более интересного, чем Амазонка. Потому что Амазонка — самая опасная река в мире, самая дикая и самая неисследованная, там нет закона, — поясняет Михаил. — Представьте: вы сплавляетесь по Амазонке. Первые три недели вы боитесь природы. Вы всегда выходите в джунгли в высоких сапогах, с мачете наперевес и дрожите от каждого шороха. Спустя три недели вы смотрите на джунгли спокойно. Джунгли — ваш дом, ваш друг.
Амазонка ― одно из самых удивительных мест на планете. Дикая природа здесь жестока и прекрасна одновременно. То же самое касается и местного населения, одна часть которого готова встретить странника с распростертыми объятиями, а другая — не позволяет даже пришвартоваться к берегу.
— Жизнь в Амазонии монструозно контрастна. Часы безмятежного сплава сменяются борьбой за выживание, когда неожиданно поднимаются ветер и волны. Прогулка по лесу за каких-то 5 минут может превратиться из увлекательного исследования в побег от змеи или целого улья ос. Люди здесь промышляют наркотиками, связями с пиратами либо открыты миру и занимаются только «чистым» заработком — выращивают фаринью, ловят рыбу, плетут одежду и всегда рады помочь тебе. Как минимум — накормить и помолиться за тебя, ведь только они по-настоящему знают, как здесь бывает опасно. Каждый день на реке полон контрастов — ты либо счастлив, либо изнываешь от боли. Кого-то такой расклад может напугать, но для меня он и является квинтэссенцией жизни, — говорит Михаил.
Михаил планировал плыть на пакрафте — легкой и компактной надувной лодке, которую привез с собой вместе с другим снаряжением в
Михаил плыл каждый день и проводил на воде не менее 11 часов — с пяти утра до четырех вечера. Всё это время красноярец не только работал веслами, но и занимался обустройством лодки, рыбалкой, изучением окружающей его природы, чтением книг о путешествиях и ведением дневника — там он делал путевые заметки для будущей книги.
— Я греб всего пару часов в день. Находил основное течение, где будет скорость, для того, чтобы я мог отдыхать и готовиться к вечеру. Вечер — самое сложное время, потому что нужно было найти место для ночлега и безопасно причалить. Я загонял лодку на берег и спал внутри нее — так я экономил время, которое потом тратил на рыбалку. Без рыбалки у меня совсем не было бы жирной пищи.
Фаринья была основной пищей для Михаила. Это что-то вроде местной муки. Местные также дарили красноярцу фрукты — такие презенты преподносили либо в общинах, либо прямо на воде. Рыба была далеко не всегда — слишком сложно поймать. Рыбачить, кстати, молодого человека научили перуанские рыбаки, с которыми он жил четыре дня перед сплавом.
— На удочку ловишь маленькую рыбешку, потом втыкаешь две палки у берега, протягиваешь толстую веревку и свешиваешь два крючка, касающихся воды, на них крепишь рыбку, она плавает по кругу, и большая рыба ее хватает. Самое большое, что я ловил, — это сом килограммов на пять, — вспоминает красноярец. — Было тяжело ловить рыбу без сетей. Что ловил — сразу солил. Кстати, местные не понимают соленую рыбу, так как они едят ее свежей. Пробовал пиранью — невкусная. Как окунь: много костей и мало мяса. Но если на бульон, то супер. Самое экзотичное, что я ел, — это суп из макаки. Ее едят в самых бедных комуникадах. На вкус как ягненок или говядина.
Михаилу удалось оснастить свое каноэ всем необходимым: в нем появились кровать, чтобы спать в лодке, каркас для тента, более высокий нос, чтобы разбивать крупные волны, фальшборт, киль и многое другое. Например, в поселке Хуансито Михаилу помогли с досками для кровати, до этого красноярец спал на круглом тростнике.
На 39-й день сплава Михаил потерпел «кораблекрушение» — в одну из ночей мимо красноярца на огромной скорости пронеслась частная яхта, образовались волны, которые затопили лодку.
— В три ночи я услышал гул волны. Тут же схватился за борта и тут же почувствовал первый удар волны о тент. Меня ударило о берег и оторвало от него. Далее меня ударило второй волной и развернуло боком к берегу, третья была больше двух метров и накрыла меня с головой, рот забился песком, — делится воспоминаниями путешественник. — Остальные ночи я судорожно хватался за борта, когда слышал волны.
Амазонка кишит не только хищниками, но и пиратами. Чаще всего это двое мужчин с оружием на моторной лодке, которые либо очень похожи на местных жителей, либо притворяются ими. На Амазонке очень высокий наркотрафик, и пираты чаще всего ищут либо наркотики, либо золото, которое добывают на реке. И только потом они могут заинтересоваться всем остальным.
Михаил натыкался на пиратов четыре раза. Первая встреча произошла в
— В первый раз со мной пообщались, узнали, кто я такой и откуда, я абсолютно спокойно и вежливо отвечал на их вопросы. Никаких паники и страха. Они уплыли, но через 10 минут вернулись и наставили на меня оружие. Тогда я предложил им забрать всё то, что они хотят, кроме моей жизни, дневника и флешки. Они очень удивились моему поведению. В итоге забрали солнечную панель, от которой я заряжался, запасную лодку, укулеле, подаренный перуанскими рыбаками молоток, телефон без флешки и 200 реалов (3000 рублей), из которых 50 (800 рублей) неожиданно вернули, — рассказал путешественник. — В две следующие встречи я объяснял, что меня уже ограбили и брать у меня нечего, поэтому пираты просто уплывали. Это удивительно, поскольку за последние годы в этих «краях» было убито минимум пятеро иностранцев, о которых я слышал всю дорогу. Вероятно, меня сильно выручало знание испанского и искренняя улыбка — лучшее оружие, — рассказывает путешественник.
После третьей встречи с пиратами Михаил остановился в общине, представитель которой заметил его с берега. Молодой человек жестами показал красноярцу, что дальше ему плыть нельзя.
— Сначала он показал пальцем на меня, потом этим же пальцем на остров, за который я держал путь, а потом чиркнул пальцем по горлу. Когда я подплыл к нему, он сказал: за этим островом тебя убьют. Причем в ту сторону меня отправили пираты, которых я встретил незадолго до этого. А там три виллы с такими пиратами, у которых лодки с мощными моторами. И они не разбираются, они сразу убивают, — поясняет Михаил.
Тогда он попросился на ночлег и решил закончить в этом месте свой сплав. Таким образом, Михаил прошел 2800 километров из запланированных 3300 и остался ждать большую лодку, чтобы уплыть в Манаус, а оттуда — добираться в Россию.
Четвертая встреча с пиратами произошла как раз в той общине, где молодой человек остановился на ночлег. Тогда Михаил сделал в своем дневнике запись «Este diario por mi familia», что в переводе означает «Этот дневник для моей семьи», и номер телефона.
— Ко мне подбежал мальчик, сказал, что пираты хотят украсть мою лодку. Я сказал «ну ладно» и попросил не ходить туда. Но община пошла туда, я понял, что не могу рисковать жизнями приютивших меня людей, но мне сказали сидеть дома. Я два раза порывался пообщаться с пиратами, в итоге они сами зашли ко мне в дом, — вспоминает красноярец. — Искали наркотики, золото и GPS-трекер на запястьях — многие наркокурьеры имеют такой. Спросили про путешествие, про место, где меня ограбили в первый раз. И только потом я узнал, что они всё это время плыли за мной — целых 50 километров. Я думаю, что о моем присутствии на реке рассказала другая община, которая ранее отказала мне в ночлеге.
Михаил совершил четыре перелета, чтобы вернуться домой, где он планирует провести год. За это время путешественник рассчитывает написать книгу о второй части своего кругосветного путешествия и закрыть кредит, который был вынужден взять на перелеты.
Ровно через год красноярец собирается отправиться в другую часть света. Какую именно — молодой человек предпочел оставить в секрете, но намекнул, что поездка будет связана с необитаемым островом. За путешествиями Михаила можно следить в его телеграм-канале.