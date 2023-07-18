Между пиратами и пираньями. Путешественник рассказал, как сплавился по самой опасной реке на земле и выжил

На 39-й день сплава Михаил потерпел «кораблекрушение» — в одну из ночей мимо красноярца на огромной скорости пронеслась частная яхта, образовались волны, которые затопили лодку.



— В три ночи я услышал гул волны. Тут же схватился за борта и тут же почувствовал первый удар волны о тент. Меня ударило о берег и оторвало от него. Далее меня ударило второй волной и развернуло боком к берегу, третья была больше двух метров и накрыла меня с головой, рот забился песком, — делится воспоминаниями путешественник. — Остальные ночи я судорожно хватался за борта, когда слышал волны.