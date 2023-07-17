Фриц, у нас отмена: как русский Иван отбил машину у таможни Германии и кто заплатит за страдания

Первый россиянин смог вернуть конфискованную в Германии машину. Борьба за нее заняла 1,5 месяца. Но до сих пор до конца не ясно, почему вдруг авто внезапно решили вернуть и стоит ли радоваться всем остальным пострадавшим от таможенников. Немецкая прокуратура прямо говорит — это пока не конец. Об этом — в материале «Фонтанки».



Москвич Иван Коваль, у которого ВНЖ в Германии, лишился авто 1 июня, став одним из первых «клиентов» немецких таможенников. Его машину забрали прямо от дома в Гамбурге. Видимо, сотрудники таможни просто проезжали мимо, так как их управление находится в 200 метрах от жилища переехавшего россиянина.



— Они просто остановились около машины, заметили российские номера, я как раз от нее отходил. Спросили: «Это ваша машина?», попросили документы. Я им дал, там не к чему было придраться. Самое главное — машина даже была поставлена на учет в таможне за неделю до этого (Иван официально ее перевез и хотел поставить немецкие номера. — Прим. ред.). Долго звонили кому-то, проверяли. И в итоге сказали, что к документам вопросов никаких нет, но вынуждены машину арестовать, — рассказывал Иван «Фонтанке».



Таможенники сослались на регламент Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 июля 2014 года, который опубликован на сайте немецкой таможни, и поправки от 7 октября 2022 года, так называемый восьмой пакет санкций, в котором действительно есть запрет на ввоз в ЕС из России товаров, которые «приносят России значительный доход» (здесь он на русском), в том числе личных автомобилей.



Но если следовать такой логике, то россиянам остается только въезжать в ЕС голыми — в тот же списке всё, от телефонов и компьютеров, вплоть до школьных ранцев. На немецком языке в документе используется термин Einfuhr, который может означать простой ввоз для личного пользования, но в оригинальной английской версии документа речь идет именно об импорте из России.



Иван Коваль нанял адвоката и начала борьбу за автомобиль. Лишь в конце июня Иван через адвоката получил письмо из главного управления таможни Гамбурга, что они приняли его жалобу на арест авто и направили его обращение в прокуратуру Гамбурга. А там, видимо, изучив все обстоятельства, распорядились — машину вернуть. В письме таможни от 13 июля нет ни извинений, ни объяснений этого решения. Просто адрес и время, когда нужно явиться за автомобилем.

