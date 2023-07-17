«Здесь не принято задерживаться после работы. Всё спокойно и без суеты». Семейная пара из России о переезде в Австрию

Многие хотят переехать, но немногие решаются. А если речь идет о другой стране — такой шаг тяжелее вдвойне. Кого-то держит работа, кого-то родные края или страх неудачи. Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Зиновенко решила попытать счастье и переехала вместе с мужем и двумя детьми в Австрию семь месяцев назад. Ее супругу сделали предложение по работе, он — инженер по тестированию, его проекты связаны с железными дорогами по всему миру.
Наши коллеги из NN.RU пообщались с Анастасией, и она рассказала о причинах и трудностях переезда, а также о плюсах и минусах жизни за границей. Далее от первого лица.
Какой бы прекрасной страной Австрия ни была, переезд именно туда не был мечтой. Честно, мы про эту страну и не знали ничего, кроме того, что там крутые горнолыжные курорты. Мужу предложили работу в австрийской компании в августе
После рождения сына потихоньку готовили документы, но потом случился февраль
Первое, что бросилось в глаза еще в самолете, — очень зеленая страна. Очень! Был ноябрь, мы улетали из серого холодного Нижнего Новгорода, а прилетели в зеленую и солнечную Австрию. Второе, но не менее важное — в аэропорту на стене видна большая надпись «Herzlich willkommen!» («Добро пожаловать». — Прим. ред.). Почему-то от этой надписи стало гораздо легче. Наш полет в Австрию был с пересадкой в Стамбуле, как раз мы полетели на первом прямом рейсе Нижний Новгород — Стамбул. Тоже поразились, как удачно всё складывается. Когда каждая деталь пазла складывается удачно, создается ощущение, что ты делаешь всё верно.
Вопрос жилья стоял очень остро. Без договора аренды документы на ВНЖ в посольстве не примут. По крайней мере, когда мы подавались, там что-то менялось несколько раз. Мы не хотели обращаться к риелторам, потому что они берут очень высокие комиссии за свои услуги. А сами квартиру найти в Вене не смогли. Цены на аренду жилья выросли по понятным причинам, очень много мигрантов. В итоге наш дом мы нашли случайно: коллега мужа по работе сказал, что он живет в деревне, есть дом, в котором никто не живет, сами владельцы в Вене. Коллега связался с ними и спросил о возможности аренды, на что владельцы согласились. Правда, нам передали: «Пусть имеют в виду: дом старый, ему уже
Живем мы в
Деревня в Австрии — это совсем не то, что у нас в России. Тут в полях такие дороги для тракторов, как у нас возле Кремля. У нас очень активная деревня: есть садики, школы, магазины, врачебный кабинет. Если в населенном пункте нет школы, тогда есть автобус, который забирает детей утром и развозит после уроков. В нашей деревне много фермеров, у каждого огромное хозяйство: мельница, теплицы с овощами и фруктами, молочная ферма, свиноферма, пекарни, виноградники. Вена для нас — это поездка в музей, а жить гораздо приятнее в Атценбругге.
Австрия отличается балансом работы и личной жизни. Здесь не принято задерживаться после работы, вкалывать больше
Еще один момент, если переезжаешь с семьей, — это жилплощадь. В Австрии нельзя заехать с двумя детьми в однокомнатную квартиру, всем должно быть комфортно. Мы сняли дом приблизительно в
За семь месяцев жизни тут у нас ни разу не возникло никаких недопониманий на фоне того, что мы русские — никаких косых взглядов. Один раз только у мужа спросили на футболе, работаем ли мы или живем на пособия. Супруг честно ответил, что, будучи россиянином, переехать без работы невозможно. Поэтому трудимся и платим все налоги наравне с австрийцами. Тема буллинга в школе была для меня одной из самых страшных, поэтому в первый же день я спросила нашу учительницу, что делать, если дочери будут говорить неприятные вещи по поводу того, откуда мы. Привожу дословно цитату: «Самое главное — не молчать, а сразу же говорить. Мы обязательно разберемся в ситуации, такое недопустимо в школе!» Также в первый учебный день наша учительница повесила на доске российский флаг, карту России, какие-то факты о стране, и каждый ребенок на русском представлялся нашей дочери, а она взамен на немецком представлялась. Надо отметить еще и то, что мы в деревне единственные мигранты, и первое время было очень странно, когда каждый второй идет и здоровается с тобой. А в магазинах спрашивают, откуда мы, как нам здесь живется и есть ли у нас всё необходимое. Очень приятно и волнительно.
В деревне жизнь замедленная. Тут нет разнообразия доставок, нет привычных развлечений, зато очень красивая природа, веломаршруты, хорошая транспортная развязка и развитый железнодорожный транспорт. Можно быстро добраться до Вены, а оттуда в любую точку Австрии и близлежащих стран. Муж работает в Вене, но есть возможность и удаленно. Я пока нахожусь в декрете, но осенью или зимой уже можно будет отдать сына в детский сад, сама начну искать работу с возможностью находиться дома. В будни у нас обычно рутина: дом, школа, футбол дочери, дом. А в выходные мы чаще ездим в Вену с самого утра и гуляем до вечера, иногда ездим смотреть какие-нибудь интересные места. В Австрии много озер, красивые пейзажи, заповедники, горы, города с интересной историей.
Еда здесь очень сытная: мясо, сосиски, колбасы, ветчина, картофельный салат, шницели, разнообразные сыры, йогурты на любой вкус, но нет творога, например. С рыбой и морепродуктами всё грустно, а вот с фруктами и овощами — просто рай. Например, в мае мы уже ели сладкие арбузы, к концу месяца — свежую сладкую клубнику, абрикосы, персики, зелень круглый год, ароматные помидоры любого размера — практически всё из Нижней Австрии — федеральной земли, где находится Атценбругг. Самое вкусное, что я ела здесь, — это традиционный торт «Захер». Он шоколадный, с прослойкой абрикосового джема, покрытый глазурью. Мы ели три разных «Захера», и абсолютно все были потрясающие. В Вене есть знаменитое кафе, один из символов столицы — там всегда огромные очереди, чтобы просто зайти. Говорят, там подают самый оригинальный «Захер», но мы пока никак не можем туда попасть.
Но в Австрию переехать непросто, бюрократии одинаково много с обеих сторон: апостили на документы, перевод документов на немецкий и заверенный нотариусом перевод, договор на аренду жилья… Поэтому, наверное, многие обращаются в агентства, которые забирают на себя все проблемы. У нас не было, к сожалению, лишних денег, поэтому делали сами. Если цель поездки — туризм, то будет сильно проще, конечно. Но из последних новостей, Австрия пока редко выдает визы для туризма. Хотя на горнолыжных курортах любят россиян. Говорят, туристы из нашей страны самые богатые и денег оставляют больше остальных.
Не могу сказать, чем именно отличается австриец от немца, не была еще в Германии. Но совершенно точно нельзя обращаться к австрийцам «немцы». Да, государственный язык здесь немецкий, но он совсем другой. Россияне, украинцы и белорусы разговаривают на одном типе славянских языков. Вряд ли австриец услышит различия речи при разговоре трех разных славян, но мы тем не менее разговариваем на разных языках. Вот тут такая же тема. От россиян австрийцы отличаются разительно: они более спокойные, абсолютно все выглядят гораздо моложе, а после 60 они говорят: «У нас вся жизнь впереди!» Очень охотно приходят на помощь, если попросить, и абсолютно всегда отказываются от благодарности. Вы можете обидеть австрийца, если попросили подкинуть вас до работы, а затем предложили заплатить. Если не хотят помогать, откажут и глазом не моргнут.
Конечно, менталитет отличается, но несильно. Австрийцы очень дружелюбные, воспитанные, ответственные, в то же время не прочь посмеяться над собой и пошутить над соседом. Почему-то в России говорят, что Европа не отмечает Новый год, а только католическое Рождество — это не так. Семейный праздник, действительно, Рождество: застолье, подарки, а Новый год — это вечеринка с друзьями. Забавно, мы живем в месте, где выпадает мало снега, но при этом стоят ветряные мельницы. Россияне вывели для себя формулу: «Жить в месте, где на горизонте стоят ветряные мельницы — нельзя! Там очень сильный ветер!» Для австрийцев ветер, какой бы он ни был — не проблема, а вот снег, который полностью растает через пару дней — это ужасно, его ж чистить надо. Мы с мужем из-за ветра купили машину, благо в Европе машины доступны в цене. В феврале был сезон ветров, и мы не могли отвезти дочку в школу, до которой буквально полтора километра от дома. Ветер просто не давал двинуться с места.
В Вене очень много русскоговорящих людей, в последний год приехало много мигрантов. Студентов в Вене огромное количество, поступить при желании не так сложно, обучение довольно доступное по цене, но сложное. Обязательно нужен немецкий язык, так будет проще учиться. Я состою в паре чатов, один из которых совсем небольшой, но уютный. Кто-то в Австрии живет не так давно, кто-то уже больше пяти лет, кто-то чуть меньше. Друг у друга набираемся опыта, делимся новостями. Из последнего, чем делились, — это как дешевле съездить в Россию и навестить родственников, друзей. Потому что прямого рейса Вена — Москва сейчас пока нет, а с пересадками цены очень большие.
В целом Австрия удивляет своей доброжелательностью. Страна, как и люди тут, располагает к себе. Инфраструктура, развлечения, природа — всё на высшем уровне. Спокойная деревенская жизнь — то, что надо для семьи.