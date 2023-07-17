«Здесь не принято задерживаться после работы. Всё спокойно и без суеты». Семейная пара из России о переезде в Австрию

Наши коллеги из NN.RU пообщались с Анастасией, и она рассказала о причинах и трудностях переезда, а также о плюсах и минусах жизни за границей. Далее от первого лица.



Какой бы прекрасной страной Австрия ни была, переезд именно туда не был мечтой. Честно, мы про эту страну и не знали ничего, кроме того, что там крутые горнолыжные курорты. Мужу предложили работу в австрийской компании в августе 2020 года . Готовили документы для получения ВНЖ до января 2021 года , но пришлось отложить переезд из-за второй беременности. До этого мы никогда не были в Европе. Решили не рисковать, потому что предрассудки о европейской медицине в России очень сильны, плюс нашей старшей дочери было семь лет — нужно было идти в 1-й класс . Мы очень боялись отказываться от предложения, но австрийский работодатель сказал: «Рожайте и приезжайте! Работай пока удаленно». Мы были в очень сильном шоковом состоянии, потому что привыкли к типичному: «Нет, ну и ладно. Незаменимых нет. На твое место еще сотня найдется».

