Скандал вокруг Анет Сай. Двух полковников МВД уволили за то, что доставили певицу с мигалками в аэропорт, а она просто извинилась

Певица Анет Сай опубликовала (и уже удалила) в запрещенной соцсети видео со своего концерта в Волгограде в день проведения молодежного фестиваля «ТриЧетыре». Девушка на видео рассказала о том, как ее доставили с Центральной набережной в аэропорт — на машине ГИБДД с мигалками и проблесковыми маячками. Анет на видео надевала форменную одежду сотрудников волгоградской полиции и всю дорогу проехала «без пробок». Подробности — в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.
Певица Анет Сай — участница шоу «Песни» на ТНТ. Девушку на самом деле зовут Анна Сайдалиева. Она из Волгодонска. После проигрыша на шоу ТНТ Анет подписала свой первый контракт. Сейчас она артист музыкального лейбла Black Star.
«Нам заказали вот такую машину — с мигалками, чтобы мы быстро проехали»
То, что происходило после концерта в Волгограде, Анет Сай записывала на видео и активно комментировала.
— Я опаздываю после концерта, и нам заказали вот такую машину с мигалками, чтобы мы очень быстро проехали. У нас уже остаются считаные минуты, — рассказывает певица на видео. — Посмотрим, что из этого получится.
Позднее на кадрах певица удивленно шепчет: «Сейчас будут мигалочки».
На кадрах видно и отчетливо слышно, как сотрудники ГИБДД подают сигналы водителям, звуковые и голосовые. Сама певица на видео комментирует.
— Мы реально всех проезжаем, мы все пробки проезжаем, — заявляет Анет Сай и тут же жалуется. — Честно? С этими мигалками можно свихнуться. Это очень тяжело. Я просто даже переодеться не успела. Я в концертном костюме. Любимый рядом. Как сохранять спокойствие? Просто вот так в плечико уткнулась, и спокойно. Весь мир подождет.
Завершается видео тем, что Анет заявляет, что они все-таки успели и уже находятся в самолете. При этом на самом концерте певица не раз со сцены повторила, что очень опаздывает на концерт и должна успеть в аэропорт.
«Спасибо, что не на скорой...»
Подписчики Анет Сай тут же набросились с критикой на представителей ГУ МВД по Волгоградской области.
— Ладно, хватило ума хотя бы не на скорой передвигаться. Рейтинг слуг народа — правоохранителей на дне. Нужно переименовать их в общество по доставке певичек. Как говорили раньше сами сотрудники, «органы интересует только порядок, беспорядок не интересует», — пишут пользователи соцсетей.
При этом пользователи осудили и певицу, и сотрудников волгоградской полиции.
— Это ненормально — использовать служебные машины и сотрудников в подобных целях. Потом еще удивляются, почему к ним плохое отношение у людей.
— М-да-а-а, чем защищать людей, катают кого попало. Вот и полиция, — возмущаются читатели.
— Нам, говорит, заказали машину с мигалками. Там можно, что ли? Через Uber? — уточняют люди.
Среди комментаторов нашлись и волгоградцы.
— Да, только в Волгограде могут использовать мигалки, чтоб не опоздала звездочка на самолет, — пишет Саби.
Тут же подключается и молодой человек, который в этот день пропустил машину ГИБДД.
— Я думал, это где-то срочный вызов, пропускаю. А это какую-то женщину-артиста везут. Нормально!
«Назначено проведение служебной проверки»
В свою очередь, в ГУ МВД по Волгоградской области отреагировали на шквал критики в соцсетях скупым релизом.
— Начальником ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции
После обрушившегося на певицу хейта и критики видео со страницы ростовской певицы Анет Сай было удалено.
Увольнения и извинения
Как сообщили авторы Telegram-канала «Остров Свободы», оценка случившемуся руководством полицейского ведомства якобы уже дана.
— По итогам служебной проверки по факту покатушек московской певицы в служебном автомобиле с инспекторами ГИБДД региона принято решение: уволить с занимаемых должностей начальника ГИБДД Волгоградской области полковника полиции Степанова и заместителя начальника УМВД по городу Волгограду — начальника полиции, полковника полиции Климова, — написали анонимные авторы телеграм-каналов.
Сразу несколько человек, в свою очередь, рассказали корреспондентам V1.RU, что Александр Степанов сегодня не отвечал на звонки общественников, в том числе и назначенные ранее для обсуждения общественных мероприятий. Другие уверяли, что приказ на увольнение руководителей руководства ГИБДД якобы уже подписан.
— Приказ об увольнении уже подписан, я его уже сам видел, — говорил еще один близкий к данной структуре волгоградец, но подтвердить свои слова ничем не смог. — Там всё однозначно — да.
Однако сразу несколько других источников сообщили, что Александр Степанов ушел в отпуск.
— Про увольнение ничего знать не могу, — сообщил источник в региональном ГИБДД. — Но про то, что он в отпуске, знаю точно.
О том, что увольнение все-таки состоялось, сообщило издание v102.ru.
Позднее журналистам V1.RU удалось дозвониться до самого Александра Степанова, который, выслушав вопрос, от души рассмеялся в ответ. Но сомнений не развеял.
— Обращайтесь за всеми комментариями в пресс-службу главка, и хорошего вам вечера, — единственное, что сказал полковник полиции.
На сотовом телефоне в пресс-службе главка региональной полиции тем временем только включался автоответчик.
14 июля с официального сайта ГУ МВД России по региону действительно исчезли фамилии начальника УГИБДД областного ГУ МВД полковника Александра Степанова и заместителя начальника УМВД России по городу — начальника полиции Алексея Климова. При этом приказа об увольнении полковников в открытом доступе найти не удалось.
Анет Сай после всего случившегося также не смогла остаться в стороне и записала новое видео — уже с извинениями.
— Уважаемая администрация города Волгограда, Марченко Владимир Васильевич (мэр Волгограда. — Прим. ред.), — обратилась Анет Сай. — Мы хотели показать, что у нас в стране работают потрясающие организаторы. Все причастные ведомства, которые ради концерта, который ждут тысячи людей, помогли мне добраться до аэропорта вовремя и успеть на следующий государственный концерт. Рейсы Волгоград — Москва — 21:45, Москва — Ноябрьск — 09:45, Москва — Салехард — 03:15 были единственными возможными. Насколько большая забота организаторов, чтобы артист вовремя приехал к любимым слушателям в разные города, которые так долго ждали этого дня и этот концерт. Мы ни в коем случае не хотели доставить неудобства людям, которые помогли мне в этой ситуации. Я, Сайдалиева Анна Вячеславовна (Анет Сай), приношу свои искренние извинения от себя и от всей своей команды за опубликованное видео.