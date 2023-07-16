Скандал вокруг Анет Сай. Двух полковников МВД уволили за то, что доставили певицу с мигалками в аэропорт, а она просто извинилась

— М-да-а-а, чем защищать людей, катают кого попало. Вот и полиция, — возмущаются читатели.

— Нам, говорит, заказали машину с мигалками. Там можно, что ли? Через Uber? — уточняют люди.

Среди комментаторов нашлись и волгоградцы.



— Да, только в Волгограде могут использовать мигалки, чтоб не опоздала звездочка на самолет, — пишет Саби.



Тут же подключается и молодой человек, который в этот день пропустил машину ГИБДД.



— Я думал, это где-то срочный вызов, пропускаю. А это какую-то женщину-артиста везут. Нормально!