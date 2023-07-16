«Нас трижды грабили полицейские»: как переводчик из России добиралась до Флориды

Во время подготовки к выезду за границу и в первую неделю после потребовались три сессии с психотерапевтом, чтобы пережить этот шок.

В Стамбуле мы ждали самолета в Мексику у моих университетских друзей. Путешествие по Мексике до границы было опасным: нас в ночном междугороднем автобусе трижды грабили полицейские. Под «грабили» я имею ввиду, что они вымогали взятку или вытаскивали деньги из кошелька. Ну и когда в темном автобусе у полицейской не получилось найти деньги в сумке, то она попросила меня отдать ребенка мужу, отвела меня в туалет и досматривала до самых трусов и стелек. Любой полицейский вправе передать тебя миграционной службе и вымогать взятку, чтобы тебя выпустили и дали продолжить свой путь к границе.

