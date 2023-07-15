«Я не вернусь к прежней жизни»: вагнеровец с несколькими судимостями вернулся с СВО и начал помогать людям

Судьи уже не церемонились с рецидивистом и назначали ему внушительные сроки даже за курьезные преступления. Например, Андрея приговорили к 2 годам и 2 месяцам в колонии строгого режима за хищение из цветочного павильона одной розы стоимостью 75 рублей. После был срок за хранение и сбыт наркотиков. Последний приговор Андрей получил в 2022 году и отравился на семь лет в исправительную колонию особого режима.

Плякин уже отбыл два года с учетом СИЗО, когда ему предложили поехать на СВО. Впереди оставалось 5 лет заключения, и Андрей практически без раздумий заключил договор с ЧВК «Вагнер».