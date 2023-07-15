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Путин рассказал, о чем говорил с командирами ЧВК «Вагнер»: новости СВО за 14 июля

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Владимир Путин и Дмитрий Песков заявили, что ЧВК «Вагнер» не существует

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 14 июля.

Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует

Российский президент рассказал «Коммерсанту», о чем разговаривал с командирами ЧВК «Вагнер» спустя несколько дней после вооруженного мятежа. Он отметил, что предложил им несколько вариантов «трудоустройства», в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого вагнеровцы служили последние 16 месяцев.

— Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром всё это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», — рассказывает Владимир Путин.

Также, отвечая на вопрос о том, сохранится ли частная военная компания как боевая единица, Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует:

— Ну так ЧВК «Вагнер» не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует. Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала».

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер». Встреча прошла 29 июня, через неделю после пригожинского мятежа.

В Курской и Воронежской областях взорвались беспилотники

В ночь на 14 июля в Курчатове Курской области упал и взорвался БПЛА. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

— Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были, — написал Роман Старовойт.

Губернатор отметил, что повреждения получил многоквартирный дом: пострадали фасад и остекление. Жителям была обещана помощь с восстановлением.

РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб, сообщило, что взорвавшийся возле жилого дома в Курчатове беспилотник самолетного типа упал в нескольких километрах от Курской АЭС.

Атаку украинских БПЛА прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Очевидно, что враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все наши системы ПВО раз за разом демонстрируют свою эффективность, принимаются соответствующие меры, — заявил Песков.

Также о ночной атаке дронов рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, система ПВО сбила три беспилотника в нескольких километрах от города.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Shot / T.me

— Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле, — написал Гусев у себя в телеграм-канале.

ЧВК «Вагнер» обучают белорусскую территориальную оборону

Бойцы «Вагнера» начали выступать инструкторами на занятиях белорусской территориальной обороны. О началах обучения неподалеку от города Осиповичи Могилевской области рассказали в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что инструкторы ЧВК «Вагнер» помогают белорусским военным осваивать навыки перемещения на поле боя, тактической стрельбы, а также обучаются инженерной подготовке и тактической медицине.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин направился в Белоруссию после вооруженного мятежа, который устроила ЧВК «Вагнер» 24 июня. После переговоров Пригожина и Лукашенко мятеж был закончен, а бойцы «Вагнера» перешли в Белоруссию.

Тамбовские осужденные попросили Шойгу отправить их на фронт

Десятки осужденных, которые отбывают наказание в исправительной колонии в Тамбовской области, написали коллективное письмо министру обороны Сергею Шойгу, в котором попросили позволить им вступить в штурмовые подразделения и выполнять задачи в зоне спецоперации. Как сообщил военкор RT Мурад Газдиев, таким образом они хотят получить шанс «искупить свою вину и реабилитироваться перед общественностью».

Семьям погибших при создании укреплений в приграничных территориях выплатят по 5 млн рублей

Семьи работников, возводивших фортификационные сооружения, получат по 5 миллионов рублей в случае их гибели. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В опубликованном указе также отмечается, что раненные рабочие будут получать по 3 миллионов рублей. Это касается работающих в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

Правительство РФ в течение 30 дней будет должно определить источники финансирования, а также порядок назначения и проведения таких выплат, а также механизм, устанавливающий причинно-следственную связь между ранением и смертью.

СМИ сообщили, что правительство отменило постановление о кредитных каникулах для мобилизованных, — в ФНС это опровергли

В ночь на 14 июля некоторые СМИ и телеграм-каналы распространили сообщение о том, что российское правительство якобы отменило собственное постановление от 30 июня об автоматических кредитных каникулах для мобилизованных. Согласно постановлению, ФНС должна была передавать данные приставам о мобилизованных россиянах и автоматически предоставлять им кредитные каникулы, а теперь мобилизованные якобы должны продолжать выплачивать кредиты или в противном случае будут обязаны сами приносить соответствующие справки приставам.

В налоговой эту информацию опровергли, отметив, что норма, регулирующая обмен сведениями между ФНС и ФССП, является действующей.

— Мобилизованные имеют право подать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и прочих долгов. Эта норма предусмотрена постановлением № 1103 от 4 июля 2023 года. Постановление от 30 июня 2023 года № 1079 является дублирующим, поэтому оно было признано утратившим силу, — говорится в сообщении.

Число стран с прямым рейсом из России увеличилось до 36

Российские туристы могут направиться в 36 стран прямыми рейсами. В этом году еще несколько стран могут открыть для России свои аэропорты, передает РИА Новости слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

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— Сегодня в 36 стран возобновлено прямое авиасообщение, и все они могут являться туристскими дестинациями. То есть можно не только туда, но и оттуда без повышенных рисков вернуться. Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом, — заявил Юрий Барзыкин.

Также отмечается, что до пандемии из России можно было вылететь прямым рейсом в 69 стран, а после начала СВО — лишь в 7.

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