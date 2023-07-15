Путин рассказал, о чем говорил с командирами ЧВК «Вагнер»: новости СВО за 14 июля

Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует

Российский президент рассказал «Коммерсанту», о чем разговаривал с командирами ЧВК «Вагнер» спустя несколько дней после вооруженного мятежа. Он отметил, что предложил им несколько вариантов «трудоустройства», в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой, под началом которого вагнеровцы служили последние 16 месяцев.

— Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром всё это время. Многие кивали, когда я это говорил. А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением», — рассказывает Владимир Путин.

