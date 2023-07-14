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«ЧВК "Вагнер" не существует»: Путин прокомментировал встречу с Пригожиным

И рассказал, что они обсуждали на встрече после мятежа

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После мятежа 24 июня сообщалось, что Пригожин вместе с ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию

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Владимир Путин дал интервью журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, в котором прокомментировал свою встречу с командирами ЧВК «Вагнер», состоявшуюся в Кремле 29 июня — через 5 дней после мятежа в Ростове-на-Дону. По словам президента, встреча продолжалась три часа, на ней было 35 человек.

— Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно. То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление. Я скажу так, очень аккуратно. С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и всё, — заявил президент.

Путин также рассказал, что на встрече предложил командирам «Вагнера» несколько вариантов трудоустройства. Один из них — «собраться в одном месте и продолжать служить» под руководством человека, с которым они служили последние полтора года.

— Многие кивали, когда я это говорил, — продолжил Владимир Путин. — А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: «Нет, ребята не согласны с таким решением».

Отвечая на вопрос, сохранится ли ЧВК «Вагнер» как боевая единица, Путин подчеркнул, что такой группировки не существует.

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— ЧВК «Вагнер» не существует. У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует. Такого юрлица нет. Группа есть, но юридически не существует. Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос.

О том, что Путин встречался с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал 10 июля. Он рассказывал, что командиры на встрече изложили свою версию произошедшего и «акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину». Остальных подробностей он не раскрыл.

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