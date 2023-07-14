«ЧВК "Вагнер" не существует»: Путин прокомментировал встречу с Пригожиным

— Рядовые бойцы «Вагнера» воевали достойно. То, что они оказались втянуты в эти события, вызывает сожаление. Я скажу так, очень аккуратно. С одной стороны, я на встрече с ними дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня . Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и всё, — заявил президент.