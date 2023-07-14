«Ты что, глухая?» Артистка переводит известные песни на язык жестов и выступает на сцене со звездами

Екатеринбурженка Анастасия Берендеева не раз выходила на сцену вместе со звездами российской эстрады. Она поет с ними известные хиты, но ее никто не слышит. Ведь девушка исполняет их на жестовом языке. Она профессиональная актриса и сурдопереводчик в одном лице: не просто передает содержание хитов, а устраивает для слабослышащих настоящее шоу, чтобы и они могли прочувствовать атмосферу городских праздников.
Анастасия уже несколько лет работает с глухими и ставит музыкальные номера для тех, кто не слышит песен. Но дорогу на большую городскую сцену ей проложили только в прошлом году. Тогда благодаря проекту Inclusive Event главные площадки «Ночи музыки» адаптировали для людей с инвалидностью. В 2022-м девушка переводила песни МакSим, правда, тогда она стояла у сцены. А в 2023-м уже выступала бок о бок с IOWA и Валерием Сюткиным.
— Многие спрашивают: зачем глухим музыка? Они чувствуют биты телом, ощущают вибрации, — рассказывает Анастасия. — Ну и в целом эмоционально, это же очень интересно — смотреть на артиста. Мне, например, очень. Я прямо кайфовала, когда стояла с IOWA на сцене. Вообще просто влюбилась, так она круто двигается, мне кажется, даже без музыки можно смотреть. А когда ты еще понимаешь смысл песни — это же здорово.
Времени на совместные прогоны номеров с Настей у больших звезд нет, поэтому она репетирует отдельно от них, превращая фразы на жестовом языке в элементы хореографии. В этом ей помогает профессиональный постановщик танцев.
— Было бы круто, если бы мы репетировали вместе. Но исполнители приезжают практически впритык к мероприятию. Иногда интересно получается: ты репетируешь под одну музыку, а потом они аранжировку делают и ты думаешь: ну, тут уже мой танец не подойдет, будем как-то выкручиваться, — рассказывает Анастасия. — И Сюткин, например, на ходу менял слова, города, вместо «Москвы» пел: «Екатеринбург». Надо было быстро ориентироваться.
На перевод одной песни уходит день-два. Некоторые фразы можно показать всего одним жестом, поэтому приходится растягивать его, чтобы попасть в ритм. Возникают и другие трудности перевода: у языка жестов есть свои диалекты и, если среди зрителей окажутся гости из других регионов, они могут понять не всё, что показывает Настя.
— Региональные жестовые языки разнятся. Например, в Казани и даже в Челябинске иногда видишь другие жесты, в Москве тоже встречаются свои, — говорит Анастасия. — Вообще, мне кажется, жестовый язык очень похож на английский. По крайней мере, построением слов в предложении. И отрицание у них тоже ставится в конце слова.
В следующей раз на музыкальной сцене Анастасия должна появиться в День города в Екатеринбурге. Правда, организаторы пока не определились с хедлайнерами, поэтому девушка не знает, с кем споет в дуэте. Среди ее любимых исполнителей — Леонид Агутин и группа «Чайф».
— Я иногда выступаю на мероприятиях Общества глухих. Им нравится, когда я пою что-то из Пугачевой, Майю Кристалинскую или Анну Герман, спрашивают потом: «Ты что, глухая тоже?» Я объясняю, что нет, я не глухая, — рассказывает исполнительница. — Современные песни переводить сложнее. Там такие фразы заковыристые, непонятно, что хотел сказать автор. Я бы какую-нибудь рок-группу с удовольствием перевела, но не знаю, насколько это будет слушателям интересно.
Ранее мы писали о том, что екатеринбурженка перевела на язык жестов песни Бузовой и Лазарева. Кстати, в этом году в День России песни с массовой хоровой акции тоже переводили на язык жестов.
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