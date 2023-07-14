«Ты что, глухая?» Артистка переводит известные песни на язык жестов и выступает на сцене со звездами

Анастасия уже несколько лет работает с глухими и ставит музыкальные номера для тех, кто не слышит песен. Но дорогу на большую городскую сцену ей проложили только в прошлом году. Тогда благодаря проекту Inclusive Event главные площадки «Ночи музыки» адаптировали для людей с инвалидностью. В 2022-м девушка переводила песни МакSим, правда, тогда она стояла у сцены. А в 2023-м уже выступала бок о бок с IOWA и Валерием Сюткиным.

— Многие спрашивают: зачем глухим музыка? Они чувствуют биты телом, ощущают вибрации, — рассказывает Анастасия. — Ну и в целом эмоционально, это же очень интересно — смотреть на артиста. Мне, например, очень. Я прямо кайфовала, когда стояла с IOWA на сцене. Вообще просто влюбилась, так она круто двигается, мне кажется, даже без музыки можно смотреть. А когда ты еще понимаешь смысл песни — это же здорово.