ОНК не нашла генерала Суровикина в СИЗО: новости СВО за 13 июля

Командующий армией ЮВО заявил об отстранении с должности

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от должности якобы за то, что рассказал о проблемах с обеспечением и координацией действий на передовой. Обращение Попова в своем телеграм-канале опубликовал член думского комитета по обороне, генерал, бывший замкомандующего ЮВО Андрей Гурулев.

— Честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами, — заявил Попов. — Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел права врать. Поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению. Назвал все вещи своими именами. Заострил внимание на самой главной трагедии современной войны: это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника.