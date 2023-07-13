В США рассказали, почему Украину не принимают в НАТО: новости СВО за 12 июня

Лавров рассказал, как долго будет продолжаться противостояние на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия прекращения военных действий на территории Украины. По его словам, противостояние не закончится, пока Запад думает о поражении России.

— Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост: оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение, — заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов индонезийской газете «Компас».