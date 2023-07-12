Путевка в ад: как вернуть деньги за испорченный отдых

Если еще не успел вылететь

Если после прочтения всех новостей вам резко захотелось вернуть билеты в Сочи и отменить путевку, то в первую очередь всё зависит от того, оформляли ли вы страховку от невыезда или нет.

— Компенсация возможна, только если тур был застрахован. Здесь всё зависит от договора: некоторые компенсируют 80–90% средств, а кто-то и все 100%, — говорит юрист Андрей Конышев. — Если вы решили сэкономить и не брать страховку невыезда, то и компенсировать вам никто ничего не будет. Разве что предложат перенос тура.

