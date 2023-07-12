«Мы понесли большие потери». Анита Цой — о своих шоу, уехавших артистах и о том, ради чего остается в России

В середине июня прошел Питерский международный экономический форум, на котором свой фермерский стартап представила певица Анита Цой. MSK1.RU поговорил с ней об этом, об уехавших артистах и почему она остается в России.
— Расскажите, как так вышло, что в этом году на форуме вы представляете свой фермерский стартап? Почему фермерский?
— Я просто обожаю огородные дела. Нашла себе такое хобби, которому посвящаю себя уже
У меня красивый, замечательный плодовый сад, ягодник шикарный. И, конечно, в теплицах растут мои малыши, как я говорю, другие овощи.
И раньше я катала баночки. Моя страсть — это консервация. И для себя решила, что нет лучшего подарка для близких людей, семьи в Новый год. Раз — и ящичек такой, раз — и со своими баночками. Я красиво их оформляла, но это было хобби, это был кайф. Но мне нравилось, что я с любовью это делаю и кормлю с руки практически от сердца.
А тут последние три года, они заставили немножко по-другому взглянуть на всю эту мою тему хобби. Потому что мы, с одной стороны, просидели два года на коронавирусе. Я как раз ковырялочку в земле устроила будь здоров какую. И я все инновации, какие только можно было в нашем сельскохозяйственном агрономическом бизнесе сделать, я все внедрила на свой участок. Но, видимо, оттого, что целыми днями сидели дома.
А с другой стороны, когда началось СВО, я поняла, что вообще сейчас тема, например, шоу, которое я делаю, веселой яркой музыки, она не совсем актуальная становится.
То есть мы не знаем, что будет завтра, у нас нет никаких спланированных четких финансовых показателей, графиков, планов, ничего нет. Сейчас очень опасный период для шоу-бизнеса.
И я решила диверсифицировать свой талант и попробовать нечто другое для себя. Хотя я не оставляю сцену, мы работаем, поем, но просто есть несколько факторов, почему я так решила сделать. Вот первые два я назвала.
А еще один момент — это то, что мои близкие подруги вокруг и люди, которые меня окружают, ровесники мои всё чаще стали заговаривать о том, что после 50 лет они неловко себя чувствуют на работе. И, скорее всего, они могут ее потерять. На смену приходят молодые, агрессивные, более грамотные, воспитанные на новых тенденциях менеджеры, люди. И, конечно, начинается вот эта ротация, она не совсем хороша для нашего возраста.
— Ну, слушайте, вам пока рано говорить о пенсии…
— Слава богу, пока рано говорить, вы знаете, но всё равно. Есть условная пенсия, а есть показатели и есть цифры, которые говорят о другом, о том, что мы находимся в опасной зоне. Вы понимаете, о чем я говорю. И, соответственно, какой-то вызов такой я почувствовала самой себе во всём, что я увидела за последние два-три года.
Мне показалось, что все-таки не место красит человека. Я очень много сделала в своей профессии, достигла самого высокого звания страны. Бесспорно, я передаю все свои навыки в универе. Я заведующая кафедрой креативных индустрий, это тоже очень интересно.
Когда я увидела, сколько катают аграрии, настоящие большие промышленники — это
Их качество всегда уступит хендмейду. Всегда уступит тому, о чем я мечтаю, что я хочу увидеть на своем столе и на столе своих родных людей. Вот поэтому закатала
— Нет, ну, что значит закатала? Это были люди?
— Это была я и еще два повара, которых я привлекла к этой истории. Одной
В принципе, эта мысль ходила у меня в голове. Я присматривалась, читала, смотрела, прежде чем пойти туда. Я выбрала себе плейсмаркет, у которого самая широкая логистика, потому что хочу доставлять всем поклонникам. Это первая аудитория, на которую я могла бы опираться в этом деле, поэтому нужна была самая широкая логистика и самая дешевая логистика и хранение на складе.
Я поняла, что, как маленький предприниматель, я пока не могу рассчитывать на большие какие-то траты в данном сегменте, поэтому вышла на плейсмаркет.
Я смогла, соединив две рецептуры: русской, старорусской кухни и корейской кухни, сделать кимчи сроком хранения на три года с ярким вкусом и цветом, и плюс хрустящим еще в течение всех лет хранения. И хранить этот продукт теперь не надо в холодильнике. Он теперь может храниться до 25 градусов, спокойно, в обычных домашних условиях.
Конечно, для рынка это был нонсенс. Корейцы не увидели у себя под носом развития своего продукта. А учитывая, что наша страна сейчас и весь мир смотрит на Азию, на Восток. Учитывая, что туда летает наш бизнес, и они прилетают к нам, сейчас всё больше и больше интереса просыпается к продукции данного характера, направления: и к русской, и к азиатской.
Поэтому мы вышли на рынок и получили за шесть месяцев хорошую очень аналитику. То есть мы сегодня поставляем продукт не только на территории России, но и в Казахстан, в Арабские Эмираты, в Турцию.
— А объемы производства как изменились?
— Их в этом году, конечно, наращиваем. И плюс мы сейчас разрабатываем план… бизнес большой не увидел, наверное, у себя под ногами простое решение, которое может приносить прибыль, развиваться хорошо, но не соперничать с крупными компаниями аграрными. Сейчас мы его отрабатываем.
Я думаю, через год мы на ПМЭФ уже появимся уже с новым интересным предложением, что придаст стартапу еще больше уверенности. И это меня очень радует. Потому что я работаю, как и в своих шоу, всегда с новыми технологиями.
Да, это очень интересная история. И люди занимаются своим любимым делом. Особенно люди, вышедшие, например, с основной работы, посвятившие себя семье после 50 и так далее. Они бы совершенно спокойно могли зарабатывать себе на жизнь и даже что-то оставлять своим внукам в заначку.
Мне кажется, это прекрасная история. Это потрясающая история для нашей страны, особенно в наших сегодняшних условиях. Мне кажется, это новый свежий глоток воздуха.
— Я про шоу-бизнес хочу поговорить. Как вы в таких мрачных красках картину сейчас рисуете?
— Нет, это не мрачная картина. Когда страна находится в таком положении: все основные ресурсы направлены на решение поставленных задач, наиболее важных, сегмент развлечений имеет место быть. Люди не должны унывать. Но он сужает свои рамки и границы, и как бы явно людям не до шоу.
Вы же понимаете, что я работаю в одном из самых затратных сегментов — это шоу. Раньше это он был один из самых прибыльных.
— То есть вы сами принимаете [решение]?
— Экономически не обосновано. Я сама являюсь и продюсером, и руководителем компании. Я понимаю, что это экономически необоснованно. Мы так понесли большие потери, когда все-таки на
Но мы рассчитывали, что сейчас закончится коронавирус и мы стартанем, поедем, как раньше, в туры. Но этого не случилось. А так как мы взрослые ребята, должны все-таки уже думать по-серьезному. Ведь сейчас уже не тот возраст, когда мы все деньги будем вкладывать свои личные проекты, надо что-то и семье уже оставить. Уже пришло время призадуматься очень серьезно.
— А про историю с уехавшими, с неугодными и запрещенными артистами. У нас же сцена как будто бы располовинилась?
— Ну, по-честному я человек справедливый достаточно. Я бы не стала грести всех под одну гребенку. Я знаю артиста, который уехал.
Он бы остался в России, но, к великому сожалению, лечение, которым он поправлял свое здоровье, изначально находилось за границей. И, естественно, без этого лечения, понимая, что оно может приостановиться, закончилась бы его жизнь. Конечно, он собрался и уехал.
Отвечать кому-то на какие-то там, не знаю, выпады: «А вы не любите Россию?» На это он не стал тратить времени, потому что вопрос ценности его жизни.
Любой, кто сейчас кричит в обратную сторону, поступил бы так же. Он пошел бы спасать свою жизнь. Грустно, что Россия им все давала, они этого не оценили. Такие люди всегда в истории. Просто надо почитать историю — они оставались без роду без племени, они потом просто пропадали. В вековой истории от них не оставалось и следа.
Были люди, которые не разделяли политические какие-то мысли своей страны. Любили страну всем сердцем, но не разделяли мнение правящего слоя и действий. Это тоже другой совершенно сегмент. Эти люди ради своей страны готовы были совершить очень многие великие подвиги. И многие из них возвращались на родину после окончания правления одной категории людей и продолжали жить и делать всё во благо страны.
Это очень сложный вопрос, могу ответить только за себя. Мы корейцы, и нас, наверное, переселение затронуло раньше, чем сейчас оно происходит в России. Хотя и в России было много исторических тем.
И мои дедушка и бабушка были депортированы с Дальнего Востока в казахские степи, в Узбекистан, Казахстан. Они выращивали арбузы, они выращивали там лук. Они проходили очень тяжелую жизнь, но при этом ничего плохого не могут сказать ни о тех странах, раньше это же была одна территория, ни о России.
Я не знаю, если кто-нибудь приедет в Корею, сможет ли он, из русского населения, увидеть себя среди популярных людей страны? Допустят ли его к прессе, к телевидению или вести большой бизнес? К политике — занимать серьезные какие-то должности? Я не уверена, потому что это национальный вопрос.
Мне удалось стать народным артистом России, и я очень люблю эту страну и ценю ее, потому что сегодня я вижу людей своей национальности. Это врачи, прекрасные банкиры, они в политике, они во всех отраслях: в театре, в кино, на телевидении. Им никто ничего не запрещает. Главное — трудитесь 24 на 7, как и положено для того, чтобы сделать карьеру.
Там своих проблем достаточно со своими гражданами. Неужели кто-то будет заниматься россиянами? Это временная история.
Как только этот вопрос встал, мы поняли, что мы не будем никуда бежать, потому что мы даже в Корее, на своей исторической родине, мы уже не свои, у нас другая ментальность. Я готовлю маринованные огурцы по русскому рецепту. Это совсем другая тема. Я готовлю с учетом европейского вкуса, хотя могу, конечно, люблю поесть то национальное, традиционное. Но я здесь живу. У меня русская душа.
Если я так себя буду вести в Корее, скажут, что невоспитанная. Поэтому мы остаемся здесь всей семьей. И мы очень счастливы, что мы здесь.
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