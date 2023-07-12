«Мы понесли большие потери». Анита Цой — о своих шоу, уехавших артистах и о том, ради чего остается в России

Когда я увидела, сколько катают аграрии, настоящие большие промышленники — это 700 000 банок в сутки одного наименования, я поняла, что я не буду с ними конкурировать. Это глупо, и я не хочу.

Их качество всегда уступит хендмейду. Всегда уступит тому, о чем я мечтаю, что я хочу увидеть на своем столе и на столе своих родных людей. Вот поэтому закатала 6 тысяч . Безусловно, это маленькое количество банок даже для того, чтобы входить в бизнес. Но больше не было.



— Нет, ну, что значит закатала? Это были люди?



— Это была я и еще два повара, которых я привлекла к этой истории. Одной 6000 банок , конечно, невозможно закатать. Сегодня я посидела без ладошек здесь, да. Но в любом случае, я тут же решила выставиться 31 декабря на один из плейсмаркетов, я заранее посмотрела.

В принципе, эта мысль ходила у меня в голове. Я присматривалась, читала, смотрела, прежде чем пойти туда. Я выбрала себе плейсмаркет, у которого самая широкая логистика, потому что хочу доставлять всем поклонникам. Это первая аудитория, на которую я могла бы опираться в этом деле, поэтому нужна была самая широкая логистика и самая дешевая логистика и хранение на складе.