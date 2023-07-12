«С таким курсом рубля в Армении как король уже не погулять»: рассказ о путешествии в Ереван на машине

После начинается Калмыкия, где степь кругом и ничего нет. Это хорошо, что мне заранее посоветовали в Волгограде заправить полный бак, потому что в Калмыкии есть такие участки дороги, где, как в песне Высоцкого, назад 500, вперед 500 — и некому помочь. Если бензин вдруг закончится, то всё — вопрос этот решить будет крайне сложно. В Элисте всё есть, но туда еще надо доехать. Да и сам город, кажется, своему туристическому облику должного внимания не уделяет. Показательная деталь: на обратном пути мы там собрались остановиться на ночь в гостинице с таким же названием — «Элиста», и гостей там даже не ждали, на звонки по телефону долго не отвечали, пришлось сторожа будить. Нам дали номер, который был далек от того, чтобы там заселяться, — постель заправлена, и всё на этом, даже не пропылесосили заранее. За такой номер они взяли 3000 рублей.