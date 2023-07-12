«С таким курсом рубля в Армении как король уже не погулять»: рассказ о путешествии в Ереван на машине

Путешественник из Башкирии с семьей отправился в отпуск в Армению на машине — через Волгоградскую область, Калмыкию, Северную Осетию и Грузию. Он поделился впечатлениями и советами, а также предупредил о неприятных сюрпризах на долгом пути, к которым лучше подготовиться заранее. Наши коллеги из UFA1.RU опубликовали его рассказ от первого лица.
Начнем сразу с минусов, чтобы потом к ним не возвращаться, — во-первых, курс рубля. В наш приезд за
Второй и последний минус — цены на проживание. Между тем, что было, и тем, что стало, — разница жесткая. В центре города на жилье — сумасшедшие цены. Но на этом о минусах — всё. Всё остальное было прекрасно.
Куда сходить и что посмотреть в Ереване
Северный проспект — главная пешеходная улица Еревана.
Матенадаран — библиотека-музей, одно из крупнейших в мире собраний рукописей.
Вернисаж — рынок ремесленников.
Архитектурно-монументальный комплекс «Каскад».
Цицернакаберд — мемориал памяти жертв геноцида 1915 года.
Эчмиадзин — духовный центр всех армян, расположен в 15 километрах от Еревана.
Монастырь Нораванк, расположен в 120 километрах от Еревана.
Завод «Арарат», где проводят экскурсии с дегустациями.
Как добраться до Армении и что лучше знать заранее
Мы ехали на машине. Первое, на что я обратил внимание, — по дороге [от западной границы Башкирии с Татарстаном] до поворота на Тольятти очень много камер. Нигде дальше я такого количества камер не видел. Но меня приятно удивило качество асфальта, везде очень хорошая дорога. Самый плохой участок был, как это ни странно, на трассе
Обычно ограничение движения на трассе — 90 километров в час, но на некоторых участках — 110. Вот если таких участков будет больше, будет еще веселее. Расстояния большие хотелось бы быстрее преодолевать. Но и сейчас о дороге могу сказать так: класс!
А вот качественного придорожного сервиса очень сильно не хватает. Многие гостиницы на трассе не вызывают доверия уже по внешнему виду. Мы остановились в одной такой на ночлег, с ценой 2000 рублей за ночь, и комнаты были так себе. По теме того же придорожного сервиса хочется еще отметить туалеты на заправках. Это, может быть, смешно, но в дороге, знающие люди подтвердят, очень важно. Самый лучший туалет, который встретился нам на пути, был на одной из татарских заправок в Волгограде. Не во всех отелях такой санузел встречаешь.
Волгоград — вообще город классный. Правда, пробок очень много. Там одна дорога сквозная через город, и все-все-все, и фуры в том числе, едут по ней. Мне советовали так рассчитать, чтобы к Волгограду подъехать в ночь и избежать пробок, Но у нас так не получилось: мы приехали днем, и это была жесть. Сразу же воткнулись в пробку и ползли, ползли и ползли. Волгоград еще очень протяженный город. Будь там объездная дорога...
После начинается Калмыкия, где степь кругом и ничего нет. Это хорошо, что мне заранее посоветовали в Волгограде заправить полный бак, потому что в Калмыкии есть такие участки дороги, где, как в песне Высоцкого, назад 500, вперед 500 — и некому помочь. Если бензин вдруг закончится, то всё — вопрос этот решить будет крайне сложно. В Элисте всё есть, но туда еще надо доехать. Да и сам город, кажется, своему туристическому облику должного внимания не уделяет. Показательная деталь: на обратном пути мы там собрались остановиться на ночь в гостинице с таким же названием — «Элиста», и гостей там даже не ждали, на звонки по телефону долго не отвечали, пришлось сторожа будить. Нам дали номер, который был далек от того, чтобы там заселяться, — постель заправлена, и всё на этом, даже не пропылесосили заранее. За такой номер они взяли 3000 рублей.
После Калмыкии начинается Северный Кавказ. После степей, когда начинают вырастать горы, глаз радуется. Пятигорск, Минеральные Воды, Владикавказ — сумасшедшей красоты природа. Во Владикавказ мы приехали ночью, шел дождь, мы обзванивали все гостиницы с более-менее приемлемыми ценами, почти нигде не было свободных номеров. В итоге мы позвонили в одноименную гостиницу, где цена номеров начинается от 4000 рублей за ночь, но свободными были только улучшенные — за 6000. Деваться было некуда: мы были очень уставшие с дороги. Стоит отдать должное гостинице, она — шикарная. С одной стороны окна из номеров выходят на горы, с другой — на реку. Номера — высший класс, в цену номера был включен завтрак, без него, если бы пошли в кафе какое-нибудь, тысячи полторы потратили бы, так что номер стоит своих денег.
Во Владикавказе тоже лучше заправлять полный бак, потому что в Грузии и Армении не везде на заправках хороший бензин. Мы позавтракали, заправились и поехали. От Владикавказа до границы на Верхнем Ларсе — вообще недалеко. До этого мы читали, что там люди по несколько часов — бывает, и по 9 — стоят, но нам повезло. Там открыли дополнительные посты, и у нас проезд через границу занял около часа. Но навигация там хромает, конечно. Интуитивно не очень понятно, куда ехать, как проезжать, а когда я, не выходя из машины, жестом показал пограничнику, что хочу проехать в конкретную сторону, — мол, вот так же выехать могу? — он мне в ответ махнул — вроде как проезжай, конечно, дорогой. Ну это я его так понял и в итоге заехал в тупик. Ну спасибо. Пришлось разворачиваться, опять выруливать, разбираться, куда ехать.
Дальше — буферная зона, а потом — граница Грузии. Скажу так, мне их пограничники не показались слишком доброжелательными, хотя, наверное, их работа этого и не подразумевает. Как-то холодно и сухо с нами общались. Но проверку провели быстро, печать поставили, страховку тоже сделали с минимумом слов. Так или иначе, дальше ехали, разинув рты, — очень красивые места. Едешь, наслаждаешься пейзажем и не наслаждаешься асфальтом. Да, самая плохая дорога на нашем пути была в Грузии, местами она тупо отсутствует. На некоторых участках ехал со скоростью
Еще я обычно обращаю внимание, как ведут себя местные водители: многие шли в обгон, не включая поворотники, некоторые сплошную линию разметки просто игнорировали. Но в одном месте, где обгон был разрешен, я и сам пошел в обгон без поворотника, меня тут же патрульная машина догнала. Грузинский полицейский жестами со мной объяснился, оштрафовал на 50 лари — около 2000 рублей. Я пытался объяснить, что первый раз въехал в страну, смотрел на других, но мне строго ответили: нельзя и всё, штраф. В общем, в Грузии мы ехали без остановок. Во-первых, мы изначально планировали, что в этот день уже надо добраться до Армении, а во-вторых, нас так «радушно» встретили, что останавливаться нигде не хотелось.
На выезде границу Грузии мы прошли без проблем. Точнее, я проехал, а пассажиры застряли на контроле. Кстати, обычно на всех контрольных пунктах водители пересекают границы на авто, а пассажиры — пешком, и если есть возможность, то лучше их отправить на КПП заранее. Но такое сработает далеко не везде — часто пассажиры должны ждать, когда водителю дадут отмашку, что пассажиров можно выпускать из авто.
Заехали в Армению, и там, как мне кажется, всё было куда более расслабленно, даже пограничники вели себя куда более гостеприимно. На участке с конторами, которые делают страховку, одна фирма поставила пацана лет 12, который чуть ли не под колеса бросался, зазывал у него страховку оформить. Шустрейший просто парень, вроде ребенок, а разговаривает и ведет себя как взрослый. Ну такому ребенку просто неудобно даже отказать было.
От границы сразу поехали в Ереван. Вся дорога дальше была просто суперская, на всей протяженности. Даже в горах с серпантином. Доехали, когда уже было темно, ночь, сразу же нашли гостиницу. Кстати, Ереван хоть и город-миллионник, но всё на лайте. Это надо иметь в виду — если назначаете встречу с жителями Еревана на точное время, они наверняка опоздают.
Еще одна местная традиция: кто пригласил в кафе или ресторан, тот и платит. Если вас позвали в заведение, не пытайтесь оплатить свой счет сами, даже из вежливости, иначе вы обидите людей. Так что сумма, которую вы потратите на поездку в Ереване, обратно пропорциональна количеству ваших там друзей и родственников.
В Ереване огромное количество туристических локаций, мест отдыха, кафе, развлечений, архитектура — потрясающая. Нам еще повезло с погодой, просто гулять по городу было в удовольствие.
И еще, если вы из тех, кого в отпуске за границей раздражает обилие русских, то в Армении вам придется непросто. Тут русских очень много, языкового барьера нет, и местные к ним прекрасно относятся. В любом случае уезжать из Армении вы будете с ощущением, будто родной дом покидаете, настолько там все доброжелательны и гостеприимны.