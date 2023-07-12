Наемники ЧВК «Вагнер» будут обучать белорусских солдат: новости СВО за 11 июля

Мужчину обвиняют в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы.



Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления. С соответствующим заявлением он выступил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.



— Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию, — заявил Макрон.

