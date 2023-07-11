Пробка на Крымском мосту: запасаться ли водой, едой и памперсами. Рассказывают сами путешественники

Планируя поездку на полуостров через Крымский мост, стоит заранее понимать, какие сюрпризы принесет время, выбранное для проезда моста. Но есть способы сделать ожидание досмотра и сам досмотр короче для своей семьи и для тех, кто стоит в очереди рядом. Ими охотно делятся те, кто уже «пожил» в пробке и испытал ее прелести на себе.



«Кто с Магадана? Давай по пиву, если не за рулем!»

Пока машины стояли в пробке, водители и пассажиры развлекались как могли. Для начала устроили в телеграм-канале перекличку земляков:



Иван: «Мы с ХМАО едем на Тарханкут. Земляки отзовитесь!»

