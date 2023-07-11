freedom
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 4/10
usd 91.49
eur 100.42
СрочноКак новосибирцы отдыхают в Сочи во время ливней
Все новости
Все новости

Пробка на Крымском мосту: запасаться ли водой, едой и памперсами. Рассказывают сами путешественники

Ожидая два-три часа своей очереди на досмотр, туристы влюбляются, находят компаньонов на отдых и даже заводят детей

2 182

В пробках туристы простаивают в среднем три часа

Поделиться

Прошлые выходные и начало этой недели напугали россиян, которые хотели отправиться в отпуск на своих машинах. Сочи и Абхазию затопило, а на Крымском мосту снова появились пробки. Теперь все гадают — ехать в отпуск или нет. За границу — дорого + валюта бьет рекорды, в стране — опасно. Журналист MSK1.RU выясняет, что сейчас происходит на Крымском мосту и какие прогнозы дают специалисты до конца лета.

«Верните пробку на мосту, я замуж хочу!»

Серьезные пробки на Крымском мосту с началом июля ожидали все: и специалисты Минтранса, и сотрудники ГИБДД, и отельеры, и сами отдыхающие. И они случились — 3 июля очередь из тех, кто пытался доехать к крымским пляжам, растянулась на 16 километров. Людям приходилось ждать досмотра более 6 часов на жаре без воды и нормальных туалетов. Сотрудники проверочных комплексов не справлялись с таким количеством туристов. И только через сутки ситуация нормализовалась — автопутешественники начали проходить Крымский мост вместе с досмотром в среднем за 30 минут — полтора часа. Что для лета нормальный результат.

Крымский пляж — награда тем, кто доедет

Крымский пляж — награда тем, кто доедет

Поделиться

На неделю пробка рассосалась. За это время число досмотровых комплексов увеличили, успели закончить ремонт поврежденного ракетами Чонгарского моста — для тех, кто готов ехать в Крым через новые территории, установили через каждые 500 метров биотуалеты, организовали волонтеров, которые по первой надобности развозили бы питьевую воду. А пробки всё не было.

«Верните пробку на мосту, я замуж хочу!» — даже оставила крик души в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ» одна из туристок. Ведь в бесконечной пробке туристы скрашивали ожидание как могли: устраивали реальные пикники на обочине, знакомились, объединялись для совместного отдыха. А самые нетерпеливые предавались любви в стоящих без движения машинах.

«Раньше были "дети фестиваля", теперь будут дети пробок на Крымском мосту», — прогнозировали в телеграм-каналах.

А девушку, молившую о пробке, мироздание услышало в воскресенье, 9 июля, в этот день движение по Крымскому мосту пришлось остановить из-за соображений безопасности — над Азовским морем силы ПВО сбили ракету, выпущенную со стороны Украины по направлению к Крымскому мосту. За несколько часов остановки движения собралась приличная очередь. Подоспела и стихия — над Краснодарским краем и Абхазией пронеслись шквалы, смерчи, бешеные ливни, на пляжи обрушились штормовые волны. Обстановка, не располагающая к отдыху. И туристы, которые планировали отдохнуть в Сочи, Геленджике или Анапе, решили продолжить путь до Крыма — что значат лишние 100–200 километров, если на полуострове тебя ждет отличная погода и ласковое море. Так собралась пробка, которая не рассосалась и к концу воскресенья, подтверждая правило: выходные — самые загруженные дни на Крымском мосту.

«Итог наблюдений за пробкой неделю — с понедельника по воскресенье. Самые легкие дни: вторник — пятница. Причем в обе стороны. Самый тяжелый — суббота, чуть полегче — воскресенье. Самое долгое ожидание — ночью под утро, самое короткое — с 23 до полуночи. Эту закономерность наблюдаем уже две недели (за исключением масштабной пробки в прошлые выходные)», — пишет пользователь с ником YB в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ».

Вам дадут советы, как легче пережить пробку

Вам дадут советы, как легче пережить пробку

Поделиться

Планируя поездку на полуостров через Крымский мост, стоит заранее понимать, какие сюрпризы принесет время, выбранное для проезда моста. Но есть способы сделать ожидание досмотра и сам досмотр короче для своей семьи и для тех, кто стоит в очереди рядом. Ими охотно делятся те, кто уже «пожил» в пробке и испытал ее прелести на себе.

«Кто с Магадана? Давай по пиву, если не за рулем!»

Пока машины стояли в пробке, водители и пассажиры развлекались как могли. Для начала устроили в телеграм-канале перекличку земляков:

Иван: «Мы с ХМАО едем на Тарханкут. Земляки отзовитесь!»

Светлана: «ХМАО уже здесь!»

Гульмира: «Еду из Владивостока в Севастополь».

Serg: «Из Североморска в Евпаторию».

Nina: «Краснодарский край в Ялту...»

Дальше пошли угощения:

Пользователь Викуша выложила фотографию и подписала: «Всем, кто узнал свой зад, — приходите за кукурузой».

Ей ответили фотографией с бутылкой пива: «Всех, кто не за рулем, можем угостить, только теплое».

Самые ответственные давали советы, рассказывали, где найти туалеты, их теперь достаточно — через каждые 500 метров, объясняли, как быстрее пройти досмотр, советовали лучшие пляжи, на которых бывали или едут.

Такие инструкции выдает Минтранс

Такие инструкции выдает Минтранс

Поделиться

Поделиться

«Пробка — это маленькая жизнь», — написал в чате Никита и был прав. Но всё же хотелось бы, чтобы она была как можно меньше — не больше часа на ожидание, как и обещали туристам власти накануне начала сезона.

Всё, что вы хотели спросить про движение по Крымскому мосту

Самые умные туристы перед тем, как подъезжать к полуострову, регистрируются в телеграм-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ», где в реальном времени публикуют актуальную информацию те, кто сейчас находится на мосту, проходит досмотр или стоит в пробке. Автотуристы и администраторы группы оперативно отвечают на самые частые вопросы, помогая быстро сориентироваться. Редакция MSK1.RU собрала самые повторяющиеся вопросы и нашла на них ответы в чате канала.

— В какую полосу лучше становиться?

«Нужно двигаться по левой полосе, правая — для автобусов, экстренных служб и наглых гадов, которых ДПС отправляет обратно в начало очереди».

— Что выбрать: ручной досмотр или сканер?

«Ближе к досмотру вас из общей очереди распределяют в два потока: тех, у кого много багажа и его невозможно вынуть из машины и отправить на ленту, — на рентген. Кто может всё вынести в сумках и чемоданах — на ручной досмотр и рамку».

«Кто с боксами на крыше, тот попал на сканер. А это еще час-полтора ожидания».

— Как проходят сканер?

«Автобусы на сканер идут без очереди. Пропускают 1 автобус и две машины на рентген, установка одна, рентген от 15 минут минимум. Всё, в общем, как всегда в нашем государстве».

«Все пассажиры и вся живность в обязательном порядке выходят из машины перед ангаром с рентгеном и идут в зал ожидания (там через рамку проходят). Водитель загоняет машину в ангар с рентгеном через внутренние ворота, выходит в тот же зал ожидания. Там ждет, после рентгена его приглашают забрать машину, пассажиров подхватывает на остановке за ангаром».

— Как проходят ручной досмотр (лента интроскопа, как в аэропорту, и досмотр автомобиля)?

«Если вы с детьми до 10 лет, то их могут в машине оставить. У нас дочку 4 лет даже не просили вылезать. А мне дали вещи, которые на ленту нужно отнести».

«Маленькие дети остались на месте. Я была водителем и тоже осталась, муж отнес чемоданы на ленту и тоже вернулся. У нас были велосипед и самокат — ничего на ленту не носили».

«В пробке все равны! Есть выбор не ехать или ехать, например, в октябре, когда поток меньше. Либо нужно организовать дополнительную полосу для детей, инвалидов и стариков — но будет снова пробка…»

«Заехали на мост в 01:20 ночи, выехали в 02:05. Досмотр — на усмотрение проверяющих. Сама наблюдала: одни заставляют открыть и показать всё, вплоть до косметички, другие смотрят действительно то, что может представлять опасность».

— Пропускают ли с детьми и инвалидами без очереди?

«В очереди на досмотр ни у кого преимуществ нет, так что рассчитывайте свои силы заранее — выдержит ли ваш ребенок несколько часов в машине. Но при досмотре инвалиды имеют преимущество. Да и люди у нас нормальные — инвалидов не обижают, пропускают».

— Сколько алкоголя можно провезти?

«Это не таможня — проверка безопасности. Тут как решит сотрудник на досмотре: кто и пиво ящиками вез, кто и самогон литрами. В принципе, ограничений нет, если только партия не выглядит промышленной для продажи».

Поделиться

Полезные ресурсы: горячая линия ситуационного центра по обеспечению устойчивой логистики +7 499 495-00-11.

Телеграм-канал «Крымский мост» @most_official — оперативная информация по числу автомашин, продолжительности пробки и другая полезная информация.

Телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ» https://t.me/most_official — канал оперативной информации по ситуации на мосту, чат, где делятся опытом и информацией туристы в реальном времени.

По теме

Крымский мостПробка на Крымском мостуОтдых в КрымуКак добраться до КрымаЗаторы на дорогах
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter