Прокуратуру попросили проверить VK Fest в Петербурге — одной из причин стало выступление Элджея

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского VK Fest. Об этом пишет «Фонтанка».
Поводом стало в том числе выступление на фестивале новосибирского рэпера Элджея. По словам Бородина, исполнитель пропагандирует в своих треках наркотики. Кроме Элджея общественника возмутили выступления Инстасамки и Хаски, а также рэпера Моргенштерна*, которого Минюст признал иноагентом.
В ФПБК попросили прокуратуру также запретить выступления вышеперечисленных артистов на других фестивалях «ВКонтакте», которые планируется провести в Москве и Сочи. В качестве альтернативы Виталий Бородин предложил рэпера Жигана и певца SHAMAN.
Вопросы к Элджею возникали и у новосибирских депутатов. В 2020 году из-за концерта Элджея возник конфликт между депутатом горсовета Сергеем Сухоруковым и членом молодежного парламента заксобрания НСО Андреем Шамалёвым.
Сухоруков пожаловался на предстоящий концерт рэпера Элджея, который планируется провести
* Признан иностранным агентом в 2023 году.