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Прокуратуру попросили проверить VK Fest в Петербурге — одной из причин стало выступление Элджея

Кроме новосибирского исполнителя под горячую руку попали Инстасамка и Хаски

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Элджей родился в Новосибирске

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Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского VK Fest. Об этом пишет «Фонтанка».

Поводом стало в том числе выступление на фестивале новосибирского рэпера Элджея. По словам Бородина, исполнитель пропагандирует в своих треках наркотики. Кроме Элджея общественника возмутили выступления Инстасамки и Хаски, а также рэпера Моргенштерна*, которого Минюст признал иноагентом.

В ФПБК попросили прокуратуру также запретить выступления вышеперечисленных артистов на других фестивалях «ВКонтакте», которые планируется провести в Москве и Сочи. В качестве альтернативы Виталий Бородин предложил рэпера Жигана и певца SHAMAN.

Вопросы к Элджею возникали и у новосибирских депутатов. В 2020 году из-за концерта Элджея возник конфликт между депутатом горсовета Сергеем Сухоруковым и членом молодежного парламента заксобрания НСО Андреем Шамалёвым.

Сухоруков пожаловался на предстоящий концерт рэпера Элджея, который планируется провести 8 марта на площадке «Экспоцентра». Он написал обращение в прокуратуру, в котором указал, что тексты песен новосибирского исполнителя пропагандируют жестокость, распущенность и употребление «определенных веществ». В ответ на обращение Сергея Сухорукова Андрей Шамалёв посоветовал ему заниматься более важными городскими проблемами, а не «подобной тратой времени». Он тоже написал обращение в областную прокуратуру.

* Признан иностранным агентом в 2023 году.

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