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Спецоперация на Украине

На Крымском мосту образовалась пробка из-за ракеты: новости СВО за 9 июля

Рассказываем о главных событиях прошедших суток

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9 июля над Россией были сбиты несколько ракет

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 9 июля.

Пробка на Крымском мосту

На Крымском мосту образовалась пробка из-за сбитой ПВО ракеты.

— В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет, — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

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Видео: breakingmash / T.me

Очередь из машин выстроилась как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани. Время ожидания в обе стороны составляли до трех часов.

Переговоры России и Турции

Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Хакан Фидан. Основные темы:

  • возвращение главарей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Киев;
  • деструктивность курса на продолжение поставки военной техники Киеву;
  • вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.

Мария Захарова: Запорожская АЭС в опасности

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Украина приступила «к плану по «собственному спасению». По её словам, Киев планирует планомерно наносить ущерб Запорожской АЭС.

— Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса, — заявила Захарова.

В Брянской области из-за ракеты разрушена

пилорама

В Брянской области из-за падения ракеты полностью разрушена пилорама. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

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— Сегодня силами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в телеграме.

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