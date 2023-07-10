На Крымском мосту образовалась пробка из-за ракеты: новости СВО за 9 июля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 9 июля.
Пробка на Крымском мосту
На Крымском мосту образовалась пробка из-за сбитой ПВО ракеты.
— В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет, — сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Очередь из машин выстроилась как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани. Время ожидания в обе стороны составляли до трех часов.
Переговоры России и Турции
Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Хакан Фидан. Основные темы:
- возвращение главарей «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Киев;
- деструктивность курса на продолжение поставки военной техники Киеву;
- вопросы глобальной продовольственной безопасности и график предстоящих контактов.
Мария Захарова: Запорожская АЭС в опасности
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Украина приступила «к плану по «собственному спасению». По её словам, Киев планирует планомерно наносить ущерб Запорожской АЭС.
— Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание. Ведь в зоне прямого поражения окажется подавляющее большинство членов Альянса, — заявила Захарова.
В Брянской области из-за ракеты разрушена
пилорама
В Брянской области из-за падения ракеты полностью разрушена пилорама. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
новость из сюжета
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— Сегодня силами ПВО были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в телеграме.