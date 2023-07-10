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«Аренда сильно подорожала из-за наплыва русских». Маркетолог рассказала про свой опыт переезда в Аргентину

Благодаря второму гражданству этой страны можно беспроблемно ездить в США и Европу

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Страна с колоритом

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23-летняя Аня Мальцева родилась в Нижнем Новгороде. Девушка успела объездить десятки стран и пожить полгода в Австрии, после этого и поняла — хочется попробовать переехать в другое место. Вариантов было много, но только один подошел для Ани. Она рассказала нашим коллегам из NN.RU, почему выбрала для переезда именно Аргентину, чем страна отличается от России по менталитету и как это новое место помогает ей в личном развитии и карьере. Далее — ее рассказ от первого лица.

Я приняла решение переехать в Аргентину по ряду причин. Самая важная, наверное, — это второе гражданство, чтобы без проблем путешествовать по миру. Поискав варианты, я узнала, что в Аргентине получить паспорт намного проще, чем в других странах. Но что самое главное — с ним можно попасть куда угодно, хоть в США, хоть в Европу. Я посчитала это огромным преимуществом и решила получить гражданство Аргентины во что бы то ни стало.

Говоря о легкости процесса, существует несколько способов обзавестись паспортом. Два из наиболее быстрых — это родить ребенка на их территории или выйти замуж за аргентинца, в этом случае гражданство можно получить практически сразу. Еще можно легализоваться как рантье, имея пассивный доход на территории родной страны. В этом случае гражданство можно получить за четыре года.

На природу можно посмотреть не выходя из дома

На природу можно посмотреть не выходя из дома

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В итоге я нашла местного адвоката, который занимается делом практически без моего участия. Такое тоже возможно, но надо быть предельно внимательным к специалисту, который оказывает подобные услуги, сейчас развелось много мошенников. Своего адвоката я нашла по рекомендации одного американца, который получил с его помощью гражданство за девять месяцев.

Я готовилась к переезду в Буэнос-Айрес полтора месяца, собирала документы, а еще ездила в Грузию, чтобы завести банковский счет (на это ушло недели две). Не могу сказать, что мне сложно дался переезд: я очень легка на подъем и быстро адаптируюсь к новым условиям, тем более когда за спиной десятки посещенных стран, свободное владение английским и полгода жизни в Австрии, где я училась по мобильной программе от университета. Перелет занял двое суток. По прибытии отвалилось колесо у одного из двух чемоданов, а потом меня обманул местный таксист на 35 долларов. Впрочем, это единственные неприятные моменты за всю историю переезда.

Зелень царит буквально во всех уголках города

Зелень царит буквально во всех уголках города

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Я здесь уже больше восьми месяцев. За это время успела съездить на океан в Мар-дель-Плата — место напомнило мне наш Геленджик, на пляжах не протолкнуться, шумные дети, горячая кукуруза — вот это вот всё. Следующим летом буду пробовать новые места, их тут не счесть. Буквально на прошлой неделе слетала в горы Кордовы, там ну очень умиротворенно. В планах объездить если не всю Латинскую Америку, то Аргентину уж точно. Здесь можно найти практически все чудеса природы: от ледников с китами до тропических лесов с самыми редкими хищными животными, а еще увидеть горные массивы с изумительными водопадами Игуасу. Как по мне, природа — это однозначно самое привлекательное в этой стране.

А вообще первое, что меня удивило, — это местные лифты, как бы смешно ни звучало. Они тут в старых домах с механически выдвижными дверцами, я таких никогда не видела, сейчас это уже, конечно, кажется обыденным. Во второй раз я удивилась, когда осознала, что местные спрашивают «Как у тебя дела?» вместо «Привет». Но никто не ждет, что ты реально ответишь на вопрос. И третье — у местных заведено целоваться в щечку при приветствии и прощании, даже если вы первый раз видите друг друга. Я в первый раз невольно сделала шаг назад, так как со своим суровым российским менталитетом обычно здороваюсь за руку с малознакомыми людьми. Сначала меня это напрягало, но буквально за месяц привыкла.

Народ здесь более расслабленный, приветливый. Люди много улыбаются и везде таскают с собой термос с калебасом, где заваривают мате. Об этом напитке я никогда не слышала до приезда, у них он здесь вместо чая, который, кстати, найти очень сложно. Еще тут пропускают завтрак, ужинают ближе к полуночи, а вечеринки в клубах начинаются в 3–4 утра.

Жизнь бьет ключом в Буэнос-Айресе в любое время суток

Жизнь бьет ключом в Буэнос-Айресе в любое время суток

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Я работаю в сфере цифрового маркетинга, рекламирую бизнес в интернете, и с переездом для меня открылось гораздо больше возможностей и интересных проектов благодаря местному рынку и новым знакомствам с творческими соотечественниками. Сейчас, например, продвигаю строительную компанию в Буэнос-Айресе. Работа занимает у меня основную часть времени, к тому же еще есть разница в часовых поясах. С момента переезда я каждый день встаю в 5–6 утра, чтобы быть на связи с проектами на российском рынке.

В свободное время занимаюсь боксом с русским тренером, хожу на разные встречи и мероприятия, организованные отечественными сообществами. Общаюсь с друзьями-аргентинцами, которые с удовольствием знакомят меня со своей культурой, объясняют те или иные правила и в целом помогают социализироваться. У них тут, кстати, что ни неделя, то праздник, а в выходные часто проходят фестивали еды, куда нередко приезжают звезды.

Фестивали на открытом воздухе — популярное развлечение в стране

Фестивали на открытом воздухе — популярное развлечение в стране

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В марте я была на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Lollapalooza, где выступили Drake, Billy Ilish, Skrillex, Lil Nas-x и другие исполнители мирового уровня. Организация превзошла любые ожидания, невероятные ощущения от мероприятий подобного масштаба! Конечно же, так проходят не все мои выходные, но здесь всегда есть чем себя занять.

Цены в основном ниже московских. Например, корзина продуктов на двоих в неделю выходит на шесть тысяч рублей, ну десять тысяч, если разгуляться. Рестораны и кафе при всем своем разнообразии тоже остаются недорогими: стейк с картошкой и вином в среднем выходят на 600 рублей. Такси очень дешевое, в час пик десять километров обойдутся примерно в пятьсот рублей. Цены на косметические процедуры в местных салонах для нас кажутся неприлично низкими, например, маникюр со снятием и покрытием будет стоить до 1000 рублей. С грустью должна отметить, что даже в самом «дорогом» салоне не встретить того сервиса и качества, к которому мы, русские девушки, привыкли. Кстати, здесь бесплатная медицина и образование даже для иностранцев.

Так выглядела студия за 350 долларов

Так выглядела студия за 350 долларов

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Аренда квартир сильно подорожала из-за наплыва русских — типичная нынешняя ситуация, как и во всех остальных популярных странах для иммиграции. Когда я только приехала, приличную двушку в хорошем районе с барбекю и бассейном на крыше можно было найти за 450 $, сейчас же не ниже 900 $. Высокий ценник здесь на товары, импортируемые из США, из-за большого налога — за любимые бренды придется платить вдвое больше, чем в Европе. Так что шопинг не из дешевых, а качество местных брендов одежды в основном как на наших рынках.

Болельщики оккупировали всё пространство городов

Болельщики оккупировали всё пространство городов

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Еще мне посчастливилось застать ЧМ, когда Аргентина обыграла Францию. Сразу скажу — все байки, которые вы слышали о футбольной болезни аргентинцев, умножайте на 10. Я смотрела финальный матч вместе с аргентинскими подружками, которые волновались больше, чем школьники перед экзаменом. Когда Месси забил завершающий пенальти, они буквально начали прыгать на месте, обниматься, плакать, смеяться, в общем, испытывали все возможные эмоции. В тот день на улицы Буэнос-Айреса, по официальным данным, вышло 14 миллионов людей, и я была в самом эпицентре происходящего. Аргентинцы были разукрашены в цвета их флага, хором пели национальные гимны и танцевали, запускали фейерверки, люди залезали на крыши автобусных остановок, ларьков и даже взбирались на столбы и светофоры, я еще никогда не видела такого ликующего «беспредела» в хорошем смысле этого слова. И всё это длилось три дня подряд. Это было немного опасно, но эмоции, честно, непередаваемые.

Я бы сказала, что эта страна идеальна для мигрантов, которые работают дистанционно. Хотя предпринимательство российской диаспоры здесь растет, но проблема в том, что их услуги могут позволить себе только сами же русские. Также очень популярно стало посредничать в таких услугах, как поиск жилья, — риелторы и брокеры по-нашему.

Цена на фрукты по сравнению с нашими — копеечная

Цена на фрукты по сравнению с нашими — копеечная

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Экономика страны терпит не лучшие времена, это факт. Когда я только приехала в октябре прошлого года, доллар по черному курсу стоил 280 аргентинских песо, а сейчас цена поднялась до 490. Выгодно для тех, кто зарабатывает в иностранной валюте, но не для самих аргентинцев. Несмотря на это, я каждый день наблюдаю метровые очереди в недешевые рестораны и кафе, переполненные торговые центры. В предпраздничные дни в отелях и гостиницах вообще нет мест, как и с билетами на самолет, так что планировать отпуска надо заранее. Пробки на дорогах ничем не уступают московским начиная с раннего утра и до позднего вечера. На самом деле состоятельных аргентинцев здесь гораздо больше, чем многие ожидают.

Еда на любой вкус и цвет

Еда на любой вкус и цвет

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И да, русскоговорящих здесь действительно очень много, я уже не удивляюсь услышать знакомую речь, прогуливаясь по улицам или сидя в кафе. Русские в Аргентине — крупнейшая диаспора в Южной Америке, нас тут около 300 тысяч человек. Если вы увидите семейную парочку с ребенком в коляске, то почти во всех случаях это наши. Много предпринимателей, которые группируются и создают интересные коммерческие проекты. Самые креативные и изобретательные очень быстро находят свои ниши, конкуренции, можно считать, ноль. Местным пока что далеко до того уровня качества и сервиса, к которому мы привыкли, здесь, по сути, непаханое поле.

Аргентина — замечательная страна. Мне лично очень нравится Буэнос-Айрес как город для жизни. Хотя после получения паспорта я планирую двигаться дальше, но пока что с огромным удовольствием проведу время здесь. Еда, природа, люди — всё очень необычно и в новинку. А выбор занятий — на любой вкус, так что тут точно не заскучаешь.

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