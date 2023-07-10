«Аренда сильно подорожала из-за наплыва русских». Маркетолог рассказала про свой опыт переезда в Аргентину

23-летняя Аня Мальцева родилась в Нижнем Новгороде. Девушка успела объездить десятки стран и пожить полгода в Австрии, после этого и поняла — хочется попробовать переехать в другое место. Вариантов было много, но только один подошел для Ани. Она рассказала нашим коллегам из NN.RU, почему выбрала для переезда именно Аргентину, чем страна отличается от России по менталитету и как это новое место помогает ей в личном развитии и карьере. Далее — ее рассказ от первого лица.
Я приняла решение переехать в Аргентину по ряду причин. Самая важная, наверное, — это второе гражданство, чтобы без проблем путешествовать по миру. Поискав варианты, я узнала, что в Аргентине получить паспорт намного проще, чем в других странах. Но что самое главное — с ним можно попасть куда угодно, хоть в США, хоть в Европу. Я посчитала это огромным преимуществом и решила получить гражданство Аргентины во что бы то ни стало.
Говоря о легкости процесса, существует несколько способов обзавестись паспортом. Два из наиболее быстрых — это родить ребенка на их территории или выйти замуж за аргентинца, в этом случае гражданство можно получить практически сразу. Еще можно легализоваться как рантье, имея пассивный доход на территории родной страны. В этом случае гражданство можно получить за четыре года.
В итоге я нашла местного адвоката, который занимается делом практически без моего участия. Такое тоже возможно, но надо быть предельно внимательным к специалисту, который оказывает подобные услуги, сейчас развелось много мошенников. Своего адвоката я нашла по рекомендации одного американца, который получил с его помощью гражданство за девять месяцев.
Я готовилась к переезду в Буэнос-Айрес полтора месяца, собирала документы, а еще ездила в Грузию, чтобы завести банковский счет (на это ушло недели две). Не могу сказать, что мне сложно дался переезд: я очень легка на подъем и быстро адаптируюсь к новым условиям, тем более когда за спиной десятки посещенных стран, свободное владение английским и полгода жизни в Австрии, где я училась по мобильной программе от университета. Перелет занял двое суток. По прибытии отвалилось колесо у одного из двух чемоданов, а потом меня обманул местный таксист на 35 долларов. Впрочем, это единственные неприятные моменты за всю историю переезда.
Я здесь уже больше восьми месяцев. За это время успела съездить на океан в Мар-дель-Плата — место напомнило мне наш Геленджик, на пляжах не протолкнуться, шумные дети, горячая кукуруза — вот это вот всё. Следующим летом буду пробовать новые места, их тут не счесть. Буквально на прошлой неделе слетала в горы Кордовы, там ну очень умиротворенно. В планах объездить если не всю Латинскую Америку, то Аргентину уж точно. Здесь можно найти практически все чудеса природы: от ледников с китами до тропических лесов с самыми редкими хищными животными, а еще увидеть горные массивы с изумительными водопадами Игуасу. Как по мне, природа — это однозначно самое привлекательное в этой стране.
А вообще первое, что меня удивило, — это местные лифты, как бы смешно ни звучало. Они тут в старых домах с механически выдвижными дверцами, я таких никогда не видела, сейчас это уже, конечно, кажется обыденным. Во второй раз я удивилась, когда осознала, что местные спрашивают «Как у тебя дела?» вместо «Привет». Но никто не ждет, что ты реально ответишь на вопрос. И третье — у местных заведено целоваться в щечку при приветствии и прощании, даже если вы первый раз видите друг друга. Я в первый раз невольно сделала шаг назад, так как со своим суровым российским менталитетом обычно здороваюсь за руку с малознакомыми людьми. Сначала меня это напрягало, но буквально за месяц привыкла.
Народ здесь более расслабленный, приветливый. Люди много улыбаются и везде таскают с собой термос с калебасом, где заваривают мате. Об этом напитке я никогда не слышала до приезда, у них он здесь вместо чая, который, кстати, найти очень сложно. Еще тут пропускают завтрак, ужинают ближе к полуночи, а вечеринки в клубах начинаются в
Я работаю в сфере цифрового маркетинга, рекламирую бизнес в интернете, и с переездом для меня открылось гораздо больше возможностей и интересных проектов благодаря местному рынку и новым знакомствам с творческими соотечественниками. Сейчас, например, продвигаю строительную компанию в Буэнос-Айресе. Работа занимает у меня основную часть времени, к тому же еще есть разница в часовых поясах. С момента переезда я каждый день встаю в
В свободное время занимаюсь боксом с русским тренером, хожу на разные встречи и мероприятия, организованные отечественными сообществами. Общаюсь с друзьями-аргентинцами, которые с удовольствием знакомят меня со своей культурой, объясняют те или иные правила и в целом помогают социализироваться. У них тут, кстати, что ни неделя, то праздник, а в выходные часто проходят фестивали еды, куда нередко приезжают звезды.
В марте я была на одном из самых масштабных музыкальных фестивалей Lollapalooza, где выступили Drake, Billy Ilish, Skrillex, Lil
Цены в основном ниже московских. Например, корзина продуктов на двоих в неделю выходит на шесть тысяч рублей, ну десять тысяч, если разгуляться. Рестораны и кафе при всем своем разнообразии тоже остаются недорогими: стейк с картошкой и вином в среднем выходят на 600 рублей. Такси очень дешевое, в час пик десять километров обойдутся примерно в пятьсот рублей. Цены на косметические процедуры в местных салонах для нас кажутся неприлично низкими, например, маникюр со снятием и покрытием будет стоить до 1000 рублей. С грустью должна отметить, что даже в самом «дорогом» салоне не встретить того сервиса и качества, к которому мы, русские девушки, привыкли. Кстати, здесь бесплатная медицина и образование даже для иностранцев.
Аренда квартир сильно подорожала из-за наплыва русских — типичная нынешняя ситуация, как и во всех остальных популярных странах для иммиграции. Когда я только приехала, приличную двушку в хорошем районе с барбекю и бассейном на крыше можно было найти за
Еще мне посчастливилось застать ЧМ, когда Аргентина обыграла Францию. Сразу скажу — все байки, которые вы слышали о футбольной болезни аргентинцев, умножайте на 10. Я смотрела финальный матч вместе с аргентинскими подружками, которые волновались больше, чем школьники перед экзаменом. Когда Месси забил завершающий пенальти, они буквально начали прыгать на месте, обниматься, плакать, смеяться, в общем, испытывали все возможные эмоции. В тот день на улицы Буэнос-Айреса, по официальным данным, вышло 14 миллионов людей, и я была в самом эпицентре происходящего. Аргентинцы были разукрашены в цвета их флага, хором пели национальные гимны и танцевали, запускали фейерверки, люди залезали на крыши автобусных остановок, ларьков и даже взбирались на столбы и светофоры, я еще никогда не видела такого ликующего «беспредела» в хорошем смысле этого слова. И всё это длилось три дня подряд. Это было немного опасно, но эмоции, честно, непередаваемые.
Я бы сказала, что эта страна идеальна для мигрантов, которые работают дистанционно. Хотя предпринимательство российской диаспоры здесь растет, но проблема в том, что их услуги могут позволить себе только сами же русские. Также очень популярно стало посредничать в таких услугах, как поиск жилья, — риелторы и брокеры по-нашему.
Экономика страны терпит не лучшие времена, это факт. Когда я только приехала в октябре прошлого года, доллар по черному курсу стоил 280 аргентинских песо, а сейчас цена поднялась до 490. Выгодно для тех, кто зарабатывает в иностранной валюте, но не для самих аргентинцев. Несмотря на это, я каждый день наблюдаю метровые очереди в недешевые рестораны и кафе, переполненные торговые центры. В предпраздничные дни в отелях и гостиницах вообще нет мест, как и с билетами на самолет, так что планировать отпуска надо заранее. Пробки на дорогах ничем не уступают московским начиная с раннего утра и до позднего вечера. На самом деле состоятельных аргентинцев здесь гораздо больше, чем многие ожидают.
И да, русскоговорящих здесь действительно очень много, я уже не удивляюсь услышать знакомую речь, прогуливаясь по улицам или сидя в кафе. Русские в Аргентине — крупнейшая диаспора в Южной Америке, нас тут около 300 тысяч человек. Если вы увидите семейную парочку с ребенком в коляске, то почти во всех случаях это наши. Много предпринимателей, которые группируются и создают интересные коммерческие проекты. Самые креативные и изобретательные очень быстро находят свои ниши, конкуренции, можно считать, ноль. Местным пока что далеко до того уровня качества и сервиса, к которому мы привыкли, здесь, по сути, непаханое поле.
Аргентина — замечательная страна. Мне лично очень нравится Буэнос-Айрес как город для жизни. Хотя после получения паспорта я планирую двигаться дальше, но пока что с огромным удовольствием проведу время здесь. Еда, природа, люди — всё очень необычно и в новинку. А выбор занятий — на любой вкус, так что тут точно не заскучаешь.
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