«Аренда сильно подорожала из-за наплыва русских». Маркетолог рассказала про свой опыт переезда в Аргентину

Я приняла решение переехать в Аргентину по ряду причин. Самая важная, наверное, — это второе гражданство, чтобы без проблем путешествовать по миру. Поискав варианты, я узнала, что в Аргентине получить паспорт намного проще, чем в других странах. Но что самое главное — с ним можно попасть куда угодно, хоть в США, хоть в Европу. Я посчитала это огромным преимуществом и решила получить гражданство Аргентины во что бы то ни стало.



Говоря о легкости процесса, существует несколько способов обзавестись паспортом. Два из наиболее быстрых — это родить ребенка на их территории или выйти замуж за аргентинца, в этом случае гражданство можно получить практически сразу. Еще можно легализоваться как рантье, имея пассивный доход на территории родной страны. В этом случае гражданство можно получить за четыре года.