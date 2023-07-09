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Взрыв на Крымском мосту

Украина впервые подтвердила причастность ко взрыву на Крымском мосту

Об этом написала в телеграм-канале замминистра обороны страны Анна Маляр

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Так выглядел мост сразу после взрыва

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В Киеве признали ответственность за теракт на Крымском мосту. Об этом написала в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В посте она подводила итоги 500 дней спецоперации для Украины и среди всего прочего упомянула Крымский мост.

— 273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику, — написала Анна Маляр.

Ранее украинские власти отрицали причастность к произошедшему на Крымском мосту. В частности, в конце октября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV заявил, что Киев не причастен ко взрыву:

— Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, после чего два пролета автомобильного моста обрушились. Момент инцидента тогда попал на видео. В результате случившегося погибли четыре человека. Позднее суд в Москве арестовал троих подозреваемых во взрыве Крымского моста. У паромной переправы тогда тоже собралось множество желающих перебраться через пролив. У них были проблемы с водой, едой и туалетами.

РоссияУкраинаСпецоперация на УкраинеКрымский мостТеракт
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