Украина впервые подтвердила причастность ко взрыву на Крымском мосту

В Киеве признали ответственность за теракт на Крымском мосту. Об этом написала в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В посте она подводила итоги 500 дней спецоперации для Украины и среди всего прочего упомянула Крымский мост.
— 273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику, — написала Анна Маляр.
Ранее украинские власти отрицали причастность к произошедшему на Крымском мосту. В частности, в конце октября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV заявил, что Киев не причастен ко взрыву:
— Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября, после чего два пролета автомобильного моста обрушились. Момент инцидента тогда попал на видео. В результате случившегося погибли четыре человека. Позднее суд в Москве арестовал троих подозреваемых во взрыве Крымского моста. У паромной переправы тогда тоже собралось множество желающих перебраться через пролив. У них были проблемы с водой, едой и туалетами.