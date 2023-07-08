В США заявили о передаче кассетных боеприпасов Украине — эта и другие новости СВО за 8 июля

Владимир Зеленский сообщил о возращении на Украину из Турции пяти командиров «Азова»*. Напомним, они прибыли в Турцию после обмена пленными в сентябре 2022 года. Все пятеро командиров должны были остаться в Турции до завершения СВО «под личные гарантии турецкого президента».

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что это является нарушением договоренности. Его слова передает РИА Новости.

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