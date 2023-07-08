Песков назвал перспективы переговоров с Украиной: новости СВО за 7 июля

Инициатором проверки стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру, отметив, что компания зарабатывает в России огромные деньги и поддерживает ВСУ, прикрываясь гуманитарными целями.



В Краснодаре собираются открыть аэропорт

Власти обсуждают открытие краснодарского аэропорта, который был закрыт больше года. Из-за заморозки перелетов пассажиры ездят поездами и по трассе М-4 «Дон», а также летают через другие города.



Из-за этого соседние аэропорты испытывают перегрузку: например, через Сочи в 2022 году прошло 13 миллионов пассажиров, что превышает норму в 4 раза.

