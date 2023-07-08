Она настоящая! Героиня нашумевшего ролика рассказала, почему решила отблагодарить водителя BMW голой грудью

— А если ваша дочь завтра сделает то же самое?



— Она так никогда не сделает. Дочь у меня очень пуританская девушка. Она не курит, не пьет алкоголь, разумеется, не употребляет ничего.



— А вы что-то специальное делали, чтобы она такой правильной выросла? Вам сейчас, наверное, многие родители искренне позавидовали.



— Дети психологов — они такие. Перед тем как рожать ребенка, я начиталась самой разной литературы, начиная с того, как получить оргазм во время родов, и заканчивая воспитанием. Я знала, как разговаривать с ребенком. И она тоже меня воспитывает.



— А почему вы решили стать сексологом?



— Основное образование у меня — психолог-консультант, потом я повышала квалификацию и изучала клиническую психологию. Сейчас продолжаю обучение на сексолога. У меня мама и папа ветеринары, а бабушка — акушер. И меня всю жизнь так или иначе окружала тема секса: с одной стороны, для продолжения человеческого рода, с другой — скажем так, для разведения скота, а следовательно, для пропитания. После того как меня сбила машина, я довольно долго лежала в больнице, и родители отправили меня из города доучиваться в деревню. И там, когда мне было 13 лет, меня изнасиловали.

