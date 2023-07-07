Когда жена заперла дома, поднимал бутылки спиннингом на 7-й этаж: исповедь бизнесмена-алкоголика

Алексей Пермяков имеет свой бизнес в Перми и занимается продажей рыболовных снастей. Признаётся, что в молодости не злоупотреблял алкоголем вообще: зарабатывал деньги, создал семью, воспитал троих детей (сын и две дочери).



Выпивать мужчина стал после 35 лет — говорит, что больше от скуки.



— Рыболовный бизнес приносил доход, дети почти выросли, появилось больше свободного времени. Выпивал по праздникам, но потом всё чаще, — вспоминает пермяк. — А позже я стал выпивать каждый вечер. Я считал себя домашним обеспеченным алкоголиком.