Когда жена заперла дома, поднимал бутылки спиннингом на 7-й этаж: исповедь бизнесмена-алкоголика

Изначально 54-летний предприниматель Алексей Пермяков хотел рассказать свою историю о том, как алкоголизм десятилетиями разрушал его жизнь, семью и здоровье, на условиях анонимности. Но в конце концов мужчина передумал и захотел поделиться своим опытом открыто. На какие ухищрения он шел ради алкоголя и как избавился от зависимости — откровения Алексея смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Алексей Пермяков имеет свой бизнес в Перми и занимается продажей рыболовных снастей. Признаётся, что в молодости не злоупотреблял алкоголем вообще: зарабатывал деньги, создал семью, воспитал троих детей (сын и две дочери).
Выпивать мужчина стал после 35 лет — говорит, что больше от скуки.
— Рыболовный бизнес приносил доход, дети почти выросли, появилось больше свободного времени. Выпивал по праздникам, но потом всё чаще, — вспоминает пермяк. — А позже я стал выпивать каждый вечер. Я считал себя домашним обеспеченным алкоголиком.
Жена и дети просили не злоупотреблять спиртным, но он стал обманывать: делал тайники и всё равно пил. Супруга даже запирала его в квартире и забирала банковские карты. Алексей вспоминает, что в очередной такой момент он позвонил своему коллеге (подчиненному) и попросил привезти спиртное. А затем взял спиннинг и поднял тару с алкоголем на седьмой этаж.
Алексей несколько раз пытался закодироваться, но тщетно. В 2020 году от лейкемии умерла его супруга. Дочь предложила Алексею завязывать с алкоголем и ложиться в реабилитационный центр. В итоге он пробыл там семь месяцев, а затем прошел еще программу анонимных алкоголиков.
— Я вышел в ремиссию. Сейчас даже испытывать себя не хочу и брать рюмку. Честно, я понимаю, что до конца моя проблема никуда не делась, но я научился жить трезво. Проблема была не в алкоголе — проблема была в моей голове, — рассказал Алексей нашим коллегам из 59.RU.