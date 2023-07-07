Лукашенко рассказал, где Пригожин: новости СВО за 6 июля

Ранее о возможности вступления Украины в альянс высказывался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Политик отмечал, что во время военного конфликта вступление в НАТО невозможно, что должен понимать и сам Киев.



ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тюменской области

Силовики пресекли деятельность диверсантов, которые «по заданию представителей украинских военизированных формирований» готовили теракты в Тюменской области. Одного из них при задержании «нейтрализовали».

— При задержании на месте готовящегося террористического акта один из них оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем, — говорится в сообщении ФСБ. — В районе боестолкновения обнаружен пистолет ПМ со снаряженными патронами, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, которое обезврежено специалистами взрывотехниками.