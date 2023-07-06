Стало известно, когда Евгений Пригожин стал Героем России. Фото из дома экс-мятежника и история всех его наград

«Золотая Звезда» Героя России вручается с 1992 года. Первому она была присуждена посмертно генералу Осканову, который увел от населенного пункта неисправный МиГ-29. Нередко бывает, что данные о присвоении звания Героя засекречены. На данный момент известно о чуть менее тысячи обладателях «Золотой Звезды».



Евгений Пригожин входит в топ-30 известных случаев, когда помимо Героя России было присвоено звание Героя иностранных государств. В этом смысле он даже превосходит генерала Суровикина, у которого только две звезды — РФ и ЛНР. Среди обладателей сразу трех звезд Героев — глава Чечни Рамзан Кадыров и трое командиров ЧВК «Вагнер». О льготах звезд ДНР и ЛНР ничего неизвестно, а с вхождением республик в состав России они больше не вручаются.

