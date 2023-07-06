Из России в тюрьму? Как немцы объясняют отъем машин у россиян

Юрий попросил изменить имя, потому что: «Не хотелось бы, чтобы таможня Германии прочитала, поняла, что зря меня отпустила, и пришла ко мне домой за машиной».



Другим читателям «Фонтанки», с ВНЖ Испании, удалось, по их словам, отбить машину до суда.



— Мы с супругой столкнулись с полностью идентичной ситуацией еще в прошлом октябре, но успешно оспорили действия немецкой таможни в досудебном порядке, через испанских адвокатов. Ехали мы через Травемунде в сторону Испании. Нас тормознули на дороге, отвезли в какое-то поле и дальше ездили по мозгам часов 8. Сначала шили уголовку за незаконный ввоз, грозились забрать машину. Я отказался подписывать документы и отдавать машину, в итоге подписал какую-то бумагу о том, что я разрешаю им общаться со мной по почте, забрал ключи, и мы уехали. Через месяц мне пришел счет на 7000 евро, якобы таможенных платежей. После подключения к работе адвокатов нам удалось его оспорить. Стоит оговориться, что мы проживаем в Испании и к моменту подачи апелляции мы успели растаможить авто на территории Испании, бесплатно, по льготной схеме, — рассказал читатель «Фонтанки».



Испанская компания, которая предоставила юрпомощь, специализируется на таможенных спорах. «Фонтанка» запросила у нее информацию о случае с россиянами.



Но оба этих варианта никак не помогут туристам из России, которые ничего растаможить не могут при всём желании. Поэтому пока российские дипломаты из Гамбурга всё же не рекомендуют ездить в ЕС. Или хотя бы в Германию. Во всяком случае, до первых положительных судебных решений.



«Генконсульство настоятельно рекомендует воздержаться от въезда на территорию ЕС на транспортных средствах с российскими государственными регистрационными номерами», — говорится на сайте генконсульства России в Гамбурге.