В Кремле высказались о вероятности диверсии на Запорожской АЭС: новости СВО из 5 июля

ФСБ в Екатеринбурге задержала подозреваемого в госизмене

В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину, подозреваемого государственной измене. По информации ведомства, он обвиняется в финансировании ВСУ. Как заявили спецслужбы, задержанный — уроженец Украины с российским паспортом — пытался купить оборудование для передачи данных о расположении российских военных.

Мужчину задержали сотрудники региональной ФСБ совместно с челябинскими пограничниками, когда он пытался пересечь границу.