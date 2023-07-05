Вся Россия в Анапе: туристы делятся видео с забитых пляжей

В комментариях к таким видео пользователи отмечали, что никогда бы не поехали отдыхать в Анапу после увиденного. Другие заявили, что такая ситуация не на всех пляжах, а только на городских.



— Сейчас отдыхаем на Высоком берегу, полно мест, как и свободных лежаков. Это, видимо, городской пляж, где мелко и с детишками отдыхают. Чуть дальше пройти, где галька, вообще красота. Море чистейшее, наконец-то прогрелось. До этого пару дней штормило и вообще купаться нельзя было: сильные волны, красные флаги, холодная вода. Народ просто соскучился по водному релаксу, — написала одна из читательниц телеграм-канала SHOT.

