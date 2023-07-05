Вся Россия в Анапе: туристы делятся видео с забитых пляжей

Пока одна половина отдыхающих стояла в очередях на Крымский мост, вторая занимала все свободные места на пляжах в Краснодарском крае. Местные жители, туристы и блогеры делятся шокирующими видео из Анапы, по которым заметно, что на пляжах более чем «полная посадка». Все лежачие места заняты, и людям приходится стоять на песке или даже в воде, чтобы отдохнуть и позагорать.
В комментариях к таким видео пользователи отмечали, что никогда бы не поехали отдыхать в Анапу после увиденного. Другие заявили, что такая ситуация не на всех пляжах, а только на городских.
— Сейчас отдыхаем на Высоком берегу, полно мест, как и свободных лежаков. Это, видимо, городской пляж, где мелко и с детишками отдыхают. Чуть дальше пройти, где галька, вообще красота. Море чистейшее, наконец-то прогрелось. До этого пару дней штормило и вообще купаться нельзя было: сильные волны, красные флаги, холодная вода. Народ просто соскучился по водному релаксу, — написала одна из читательниц телеграм-канала SHOT.
— Я уже неоднократно говорил: надо отдыхать не в таких центральных городах, как Сочи, Анапа, Адлер, Геленджик. Нужно отдыхать просто в небольших поселках, расположенных вдоль берега моря невдалеке от крупных городов, там и народу мало, и море чище, — посоветовал пользователь с ником Александер.
— Это видео с одной точки на центральном пляже. Там по косе дальше к Джемете пойти — и чисто, и просторно, место всегда можно найти. Водичка чистая, теплая, песочек. Красотища. Дюны. Просто некоторым попу лень поднять пройтись подальше. Я там с дитем гуляла и до Витязево, и по всему Джемете... Супер. Несколько лет подряд там отдыхали, очень классно. Но в толпе на башке друг у друга никогда и мысли не было, — согласилась читательница с ником Vera.
Некоторые пользователи также напомнили, что возмущения по поводу количества отдыхающих на российских курортах появляются каждый год.
В минувшие выходные проблемы с количеством отдыхающих возникли на Крымском мосту — туристы застряли в протяженных пробках на въезде на полуостров, своей очереди приходилось ждать от 3 до 13 часов. Мы подробно рассказывали о том, почему на Крымском мосту возникла ситуация с протяженными заторами и сколько она еще продлится. Позднее к ситуации подключились и власти, которые предложили несколько вариантов решения этой проблемы.