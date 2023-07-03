Шойгу рассказал, почему провалился мятеж ЧВК «Вагнер»

Министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал попытку вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которая произошла с 23 по 25 июня. По словам Шойгу, провокация не повлияла на действия группировок войск.
— Эти планы (мятежа. — Прим. ред.) провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Провокация не повлияла на действия группировок войск. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи, — заявил министр.
Также Шойгу рассказал о том, что органы управления создающихся Московского и Ленинградского военных округов уже формируются, идет поставка вооружений и подготовка личного состава.
10 июня Шойгу подписал приказ, в соответствии с которым участники всех добровольческих формирований до 1 июля должны подписать контракт с Минобороны. Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня отметил, что это необходимо для обеспечения социальных гарантий добровольцев. В ответ на это Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» никаких контрактов подписывать не будут. После этого ему сообщили, что «Вагнер» не будет участвовать в СВО.
Вечером 23 июня Пригожин поднял часть бойцов на мятеж против военного командования. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
2 июля в ЧВК «Вагнер» заявили, что приостанавливают набор наемников на месяц — «в связи с временным неучастием ЧВК в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь».