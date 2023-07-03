ФСБ сообщила о пресечении попытки подрыва главы Крыма

ФСБ сообщила, что силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным ведомства, диверсант, завербованный украинскими спецслужбами, планировал взорвать его машину.
— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин России 1988 г. р., который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Мужчину задержали, когда он доставал из тайника взрывное устройство. Заведены дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.
Сам глава Крыма происшествие пока не комментировал.