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ФСБ сообщила о пресечении попытки подрыва главы Крыма

Силовики задержали диверсанта

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Диверсант планировал взорвать машину Аксенова. Сам глава Крыма происшествие пока не комментировал

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ФСБ сообщила, что силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным ведомства, диверсант, завербованный украинскими спецслужбами, планировал взорвать его машину.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан гражданин России 1988 г. р., который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе обучение минно-взрывному делу, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Мужчину задержали, когда он доставал из тайника взрывное устройство. Заведены дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.

Сам глава Крыма происшествие пока не комментировал.

КрымСергей Аксенов
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