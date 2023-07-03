Будет ли новая волна мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер»? Отвечает Картаполов

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов оценил вероятность новой волны мобилизации из-за ухода из зоны СВО наемников из ЧВК «Вагнер». По его словам, сейчас ведется плановый набор контрактников, но необходимости в очередной мобилизации нет ни сейчас, ни в обозримом будущем.
— Не потребуется никакая новая волна мобилизации, — заявил Картаполов в беседе с ТАСС. — Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет.
Также, по словам Картаполова, «никакой угрозы снижения боевого потенциала» нет ни на сегодняшний день, ни в долгосрочной перспективе.
10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, в соответствии с которым участники всех добровольческих формирований до 1 июля должны подписать контракт с Минобороны. Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня отметил, что это необходимо для обеспечения социальных гарантий добровольцев. В ответ на это Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» никаких контрактов подписывать не будут. После этого ему сообщили, что «Вагнер» не будет участвовать в СВО.
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Вечером 23 июня Пригожин поднял часть бойцов на мятеж против военного командования. Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
2 июля в ЧВК «Вагнер» заявили, что приостанавливают набор наемников на месяц — «в связи с временным неучастием ЧВК в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь».