Будет ли новая волна мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер»? Отвечает Картаполов

— Не потребуется никакая новая волна мобилизации, — заявил Картаполов в беседе с ТАСС. — Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет.