Пенсионер строит сказочный дом из мусора — взгляните, как он выглядит

Дом Николая Попова из Тюмени издалека похож на сказочный дворец. Если подойти ближе, на фасаде можно найти сотни причудливых мелочей — старые диски от машин, обломки от веретена и старой трубы, рекламные банеры. Все элементы пенсионер находит на мусорках и стройках города. Мужчина каждую неделю обходит весь город и собирает декорации для своего жилья. На творчество его вдохновляет внук и религия — в доме у Николая есть молитвенная комната со статуей Будды и православными иконами.
На видео, которое опубликовано чуть выше, пенсионер показывает свой дом и рассказывает, как ему пришла идея из старенькой избушки создать невероятный дворец, которым восхищается всё СНТ.
Сам Николай объясняет — ему нужно много двигаться, он не может долго сидеть без дела. Обычно его день проходит так: он просыпается, завтракает и минимум пять часов гуляет.
— Когда двигаешься — жизнь продолжается. Обхожу все мусорки, свалки, где стройки. Смотрю, люди выбрасывают — вещи им не нужны. А мне пригодится. Я всё тащу в гараж, всё там скапливаю. А весной сюда привожу и тут строю, — говорит Николай Попов.
Всю историю сказочного дома и его обладателей читайте в материале наших коллег из 72.RU.