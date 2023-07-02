Пенсионер строит сказочный дом из мусора — взгляните, как он выглядит

Дом Николая Попова из Тюмени издалека похож на сказочный дворец. Если подойти ближе, на фасаде можно найти сотни причудливых мелочей — старые диски от машин, обломки от веретена и старой трубы, рекламные банеры. Все элементы пенсионер находит на мусорках и стройках города. Мужчина каждую неделю обходит весь город и собирает декорации для своего жилья. На творчество его вдохновляет внук и религия — в доме у Николая есть молитвенная комната со статуей Будды и православными иконами.