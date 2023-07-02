«После смены в супермаркете сажусь в такси и говорю водителю: "Вам пакет надо?"» Читатели рассказали о самых неловких ситуациях

В некоторых историях многие вспомнят себя.



— Из-за плохого зрения зимними вечерами, выходя с работы, несколько раз садилась в чужие машины, похожие на наши. Слава богу, ни разу не нарвалась на неприятности, — написала Ольга.



— Ехал в автобусе, он был битком, впереди меня стоял мужик за метр девяносто ростом. Держаться было не за что, а тут автобус резко тормозит, и я, чтобы не упасть, схватил мужика за задницу. Думал, всё, хана, но обошлось, — рассказал читатель.



— Утром еду в институт. Сажусь в маршрутку на единственное свободное место за спиной водителя, лицом к остальным пассажирам. Вижу, в самом конце салона сидит мой одногруппник. Он уже неделю жаловался на то, что стояк холодной воды, проходящий в стене рядом с его кроватью, по ночам почему-то гудит, причем так громко, что даже его будит. Он в ЖЭК несколько раз звонил, а диспетчер его всё завтраками кормит. Едем. Приятель широко зевает. Я через весь салон, чтобы услышал, его спрашиваю: «Что, опять стояк спать мешал?» А он мне так же громко отвечает: «Задолбал уже, шесть раз за ночь будил, представляешь?».

