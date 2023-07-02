«После смены в супермаркете сажусь в такси и говорю водителю: "Вам пакет надо?"» Читатели рассказали о самых неловких ситуациях

Каждый из нас хоть однажды попадал в неловкую ситуацию. Свои промахи не всегда приятно признавать, а тем более делиться ими. Но самые смелые подписчики портала E1.RU в паблике во «ВКонтакте» и в Telegrаm-канале рассказали о конфузах, над которыми продолжают смеяться до сих пор.
— Я как-то после учебы шла поесть в пиццерию и в какой-то момент взлетающий голубь дал мне леща крылом. Настроение поднялось у всех, только я стояла в недоумении: мол, что сейчас произошло. Так вот голубь, я тебя помню! Спустя 8 лет помню! — отметила Екатерина.
— Цитата из протокола: справлял нужду на крыльце дома по адресу: Екатеринбург, Толмачева, 26 (по этому адресу находится отдел полиции
— А я как-то упала в коротком сарафане прямо перед автобусом с ОМОНом. Мужики выскочили меня поднимать, понравилась цитата подруги: «Аня, нормально ты упала, всем понравилось». Я была красная как рак. Всё задралось к чертям, — вспоминает Анна.
— Был как-то на рыбалке, и так получилось, что зацепил блесну за ветку на другой стороне речки. Стою, природой любуюсь и продолжаю дергать спиннинг в надежде отцепить. В один момент мне блесна прилетает в глаз, крючок цепляется за нижнее веко. Сам в шоке, глаз заплыл, не видит, все попытки самостоятельно отцепить не увенчались успехом. А я был в 10 километрах от деревни, в которой отдыхал. Ушел, конечно, пешком.
От этой деревни до больницы еще километров 15. С горем пополам добрался до дома, там вызвали скорую, привезли меня в больницу и отцепили крючок. На этом история не заканчивается! Прихожу домой, этот трофейный крючок кладу на стол, на самое видное место. Бабушка протирала стол и уронила крючок на пол. В итоге на него встал дед, и деда пришлось в больницу везти. Но только в этот раз крючок не отдали, сказали: мол, бабушку еще подцепите, — поделился Владимир.
В некоторых историях многие вспомнят себя.
— Из-за плохого зрения зимними вечерами, выходя с работы, несколько раз садилась в чужие машины, похожие на наши. Слава богу, ни разу не нарвалась на неприятности, — написала Ольга.
— Ехал в автобусе, он был битком, впереди меня стоял мужик за метр девяносто ростом. Держаться было не за что, а тут автобус резко тормозит, и я, чтобы не упасть, схватил мужика за задницу. Думал, всё, хана, но обошлось, — рассказал читатель.
— Утром еду в институт. Сажусь в маршрутку на единственное свободное место за спиной водителя, лицом к остальным пассажирам. Вижу, в самом конце салона сидит мой одногруппник. Он уже неделю жаловался на то, что стояк холодной воды, проходящий в стене рядом с его кроватью, по ночам почему-то гудит, причем так громко, что даже его будит. Он в ЖЭК несколько раз звонил, а диспетчер его всё завтраками кормит. Едем. Приятель широко зевает. Я через весь салон, чтобы услышал, его спрашиваю: «Что, опять стояк спать мешал?» А он мне так же громко отвечает: «Задолбал уже, шесть раз за ночь будил, представляешь?».
— Сел однажды не в тот, хоть и в попутный поезд. Дело ночью было. Когда с проверкой билетов подошла проводница, то сначала ругалась, грозилась высадить на ближайшей станции, но когда поняла, что на моей станции остановки не запланировано, долго смеялась и даже усадила у себя в купе, угостила чаем. Вот так вместо полутора часов я провел в пути целых три, а потом еще и обратно добирался, — рассказал Геннадий.
— Была зима, у меня упало давление прямо в троллейбусе, на остановке я выпала из дверей без сознания. Спустя три минуты пришла в себя, поняла, что опаздываю на пары, и ринулась в колледж. По дороге на перекрестке я увидела мужчину без сознания и, несмотря на то что сама плохо себя чувствовала, решила оказать первую помощь, ведь я уже дала клятву Гиппократа. Мужчину спасти не удалось, и на пару я всё-таки опоздала. После всех событий пошла померить давление, и при мне поступил звонок нашей медсестре (она заведует отделением практики): «Доброе утро, вас беспокоят из больницы, хотим поблагодарить вашу студентку за попытку оказания помощи мертвому бездомному, передайте ей благодарность».
Неловкие случаи происходили и на работе:
— Работала после института в школе, преподавала ОБЖ. 9-й класс на уроке. Написала на доске название темы урока «Курение и влияние никотина на оргазм» вместо «организм», — отметила Мария.
— Все знают, как гоняют продавцов в супермаркетах предлагать пакеты и товары. Я как-то тоже попала работником за кассу, ну и до того допредлагала, что спустя 12 часов работы вызвала такси, дождалась, сажусь и говорю таксисту: «Вам пакет надо?» Видели бы вы его глаза и недоумение. Потом долго смеялись, — рассказала Наташа.
— Приехала в Египет, вся такая дива вышла на пляж, в суперкупальнике, в соломенной шляпе с огромными полями. Иду, вдруг — звездочки в глазах, села на попу. Оказалось, врезалась в столб, не увидела из-за своей большой шляпы! Пляж ржал. Зато в ту поездку у меня было столько знакомств в итоге, что можно использовать как лайфхак: хотите, чтобы на вас все обратили внимание, упадите в лужу, — советует Светлана.
А некоторые неловкие истории родом из детства.
— Я была маленькая — года три, зима, большая гора с деревьями. Со мной водилась девочка Катя (около 10 лет ей было), она посадила меня на санки, сказала, чтобы я держалась за них… и подтолкнула меня сильно. В итоге я врезалась в дерево и выбила зуб. Дальше было веселее: я орала сильно, она спросила, чем может мне помочь. И я сказала: «Купи мне жвачку». Желание было исполнено, — пишет Регина.
— Помню, мне лет 19 было, ехала с бывшим в машине, он нашел птичку, типа раненую. Сидела на пассажирском. Я села и взяла ее на руки. Угадайте, куда она нагадила?! — до сих сокрушается Наташа.
Есть и романтичные истории.
— При поцелуе с девушкой между нами была искорка. Статического электричества — от меня к ней. После этого в толстовке той зареклись целоваться, — поделился Фарит.
— Мне было 28 лет, я впервые пошла к стоматологу. Ну не болели никогда зубы. У меня уже были двое детей и муж, а у него — опыт походов к стоматологу. Супруг говорит мне: «Там к стулу привязывают, ну ты не бойся, это чтоб ты не дергалась и доктору не мешала». Пришла я к стоматологу, сижу, сделали укол, говорят: иди посиди в коридоре, жди, когда укол подействует. Захожу обратно, села, доктор инструмент берет. И тут я выпучила глаза и говорю: «А вы что, меня даже не привяжете?» Глаза врача и его медсестры надо было видеть. Откуда я знала, что муж пошутил, — вспоминает Лидия.
А с вами какие смешные и нелепые истории случались? Расскажите в комментариях.