Евросоюз разъяснил, в каком случае перестанет помогать Украине: новости СВО за 30 июня

Tinder перестал работать в России

С сегодняшнего дня Tinder перестал работать в России. Об уходе с российского рынка приложение для онлайн-знакомств заявило еще два месяца назад.



В приложении перестала работать основная функция — теперь в нем нельзя «свайпать» анкеты людей. Пользователи могут лишь увидеть сообщение об ошибке и просьбу зайти в Tinder позже.



Напомним, что два месяца назад владелец Tinder рассказывал о причинах ухода с российского рынка. Исполнительный директор Friends Fiduciary Corp (акционера Match Group) Джефф Перкинс назвал среди веских причин для завершения работы в России решение Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Владимира Путина.

